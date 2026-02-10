  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Slovenija ubranila naslov z veliko prednostjo

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc na srednji skakalnici v Predazzu s kar 30,9 točke pred Norvežani s 35,2 točke pred Japonci.
Slovenski navijači v Predazzu so bili peti skakalec. FOTO: Matej Družnik/Delo
Galerija
Slovenski navijači v Predazzu so bili peti skakalec. FOTO: Matej Družnik/Delo
Š. R., STA
10. 2. 2026 | 21:48
10. 2. 2026 | 22:18
3:56
A+A-

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip. Slovenci, ki so uspešno ubranili naslov iz Pekinga 2022, so zmagali z veliko prednostjo kar 30,9 točke pred Norvežani na drugem mestu. Tretji so bili Japonci (+35,2 točke).

Edina dobitnica zlata izpred štirih let v ekipi Nika Vodan je po uspešni prvi tudi v finalni seriji z odliko opravila svoj skok in Slovenijo obdržala v vodstvu pred Norveško z novopečeno olimpijsko prvakinjo Anno Stroem in Japonsko z Nozomi Marujama.

Nika Vodan je izjemno opravila svojo nalogo. FOTO: Matej Družnik/Delo
Nika Vodan je izjemno opravila svojo nalogo. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Prvi skok je zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna. Težko bo čakati na razplet,« je v prvi izjavi za TV Slovenija po odličnem nastopu dejala Vodan, ki so jo po koncu tekme preplavile solze sreče.

Dolžnik s ponedeljkove posamične tekme Lanišek, ki je v prvo skočil dobro, je v finalni seriji še nadgradil svojo predstavo in z izjemnim skokom prednost Slovenije pred najbližjo zasledovalko Japonsko povečal že na 20,7 točke. Če bi današnji skoki šteli za posamično tekmo, bi Lanišek zmagal pred Prevcem.

»Res sem zelo dobro odskakal tekmo, popravil včerajšnje nastope in uspešno obrnil ploščo. Vesel sem,« je bil jedrnat 29-letnik.

Na vrhu pa sta bila samo še najboljša skakalca na svetu to zimo in zastavonoši na uvodni slovesnosti teh iger, Nika in Domen Prevc.

Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko prednost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke. Drugi so bili Norvežani, na tretje mesto pa so po krajšem skoku Sare Takanaši padli Japonci in si nabrali 27,8 točke zaostanka.

Številka 1 to sezono Domen Prevc je bil na zaletišču videti nervozen, vendar je nastop opravil zelo zanesljivo in Slovence zapečatil na vrhu s skoraj 31 točkami naskoka.

»Nekako nepričakovano glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov,« je takoj po tekmi v smehu pozval selektor skakalcev Robert Hrgota. »A vedeli smo, da znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek,« je dodal Hrgota.

»To je zame prva olimpijska zlata medalja v vlogi trenerja. Odlično se nam je izšlo že s taktiko, da je Vodan prevzela odgovornost in nastopila v prvi skupini. Takšna tekma je poezija, super za gledati, takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri,« pa je tekmo ocenil selektor skakalk Jurij Tepeš.

Nika Vodan je tako zlati in bronasti kolajni iz Pekinga 2022 dodala še eno zlato odličje, Nika Prevc posamičnemu srebru na prvi tekmi v Predazzu tako želeno zlato, za Laniška in Domna Prevca pa je ta kolajna prva v zbirki odličij. Domen Prevc je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijskim odličjem.

Dogajanje se z manjše naprave zdaj seli na veliko skakalnico, kjer se bo tekmovalni spored začel konec tedna.

Sorodni članki

Photo
Šport  |  Zimski športi
Zlata kolajna

Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Odmevi iz Predazza

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
10. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Barometer

Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
9. 2. 2026 | 20:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

smučarski skokitekma mešanih ekipPredazzoolimpijske igreMilano Cortina 2026Nika VodanNika PrevcAnže LanišekDomen Prevc

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Cedevita Olimpija na pragu četrtfinala

Ljubljanski košarkarji so v zadnjem, 18. krogu evropskega pokala v gosteh premagali Slask s 114:81. O drugem mestu odloča jutrišnja tekma Neptunas – Bahcesehir.
10. 2. 2026 | 22:08
Preberite več
Šport  |  Drugo
Smučarski skoki

Slovenija ubranila naslov z veliko prednostjo

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc na srednji skakalnici v Predazzu s kar 30,9 točke pred Norvežani s 35,2 točke pred Japonci.
10. 2. 2026 | 21:48
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Odmevi iz Predazza

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
10. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
ZDA

FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
10. 2. 2026 | 20:34
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Usposabljanja

Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 20:12
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Odmevi iz Predazza

Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
10. 2. 2026 | 21:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
ZDA

FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
10. 2. 2026 | 20:34
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Usposabljanja

Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 20:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kosilo

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo