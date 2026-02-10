Slovenija ubranila naslov z veliko prednostjo

Slovenski kvartet Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika in Domen Prevc je na srednji skakalnici v Predazzu osvojil olimpijski naslov na tekmi mešanih ekip. Slovenci, ki so uspešno ubranili naslov iz Pekinga 2022, so zmagali z veliko prednostjo kar 30,9 točke pred Norvežani na drugem mestu. Tretji so bili Japonci (+35,2 točke).

Edina dobitnica zlata izpred štirih let v ekipi Nika Vodan je po uspešni prvi tudi v finalni seriji z odliko opravila svoj skok in Slovenijo obdržala v vodstvu pred Norveško z novopečeno olimpijsko prvakinjo Anno Stroem in Japonsko z Nozomi Marujama.

Nika Vodan je izjemno opravila svojo nalogo. FOTO: Matej Družnik/Delo

»Prvi skok je zelo pomemben, da spodbudiš ekipo, ki te spremlja z vrha, da jo še malo motiviraš. Oba moja skoka sta bila res izjemna. Težko bo čakati na razplet,« je v prvi izjavi za TV Slovenija po odličnem nastopu dejala Vodan, ki so jo po koncu tekme preplavile solze sreče.

Dolžnik s ponedeljkove posamične tekme Lanišek, ki je v prvo skočil dobro, je v finalni seriji še nadgradil svojo predstavo in z izjemnim skokom prednost Slovenije pred najbližjo zasledovalko Japonsko povečal že na 20,7 točke. Če bi današnji skoki šteli za posamično tekmo, bi Lanišek zmagal pred Prevcem.

»Res sem zelo dobro odskakal tekmo, popravil včerajšnje nastope in uspešno obrnil ploščo. Vesel sem,« je bil jedrnat 29-letnik.

Na vrhu pa sta bila samo še najboljša skakalca na svetu to zimo in zastavonoši na uvodni slovesnosti teh iger, Nika in Domen Prevc.

Nika Prevc je v finalu skočila 98,5 metra in slovensko prednost pred zadnjo skupino zvišala na 23,3 točke. Drugi so bili Norvežani, na tretje mesto pa so po krajšem skoku Sare Takanaši padli Japonci in si nabrali 27,8 točke zaostanka.

Številka 1 to sezono Domen Prevc je bil na zaletišču videti nervozen, vendar je nastop opravil zelo zanesljivo in Slovence zapečatil na vrhu s skoraj 31 točkami naskoka.

»Nekako nepričakovano glede na včerajšnje dogajanje, kar se tiče fantov,« je takoj po tekmi v smehu pozval selektor skakalcev Robert Hrgota. »A vedeli smo, da znajo skakati, sploh Anže je danes oddelal tako, kot zna. Tudi Domen, Nika Vodan pa je naravnost blestela. Ona res zaživi na teh ekipnih tekmah in danes je to spet potrdila. Res lep trenutek,« je dodal Hrgota.

»To je zame prva olimpijska zlata medalja v vlogi trenerja. Odlično se nam je izšlo že s taktiko, da je Vodan prevzela odgovornost in nastopila v prvi skupini. Takšna tekma je poezija, super za gledati, takšno tekmo si vsak trener želi doživeti enkrat v karieri,« pa je tekmo ocenil selektor skakalk Jurij Tepeš.

Nika Vodan je tako zlati in bronasti kolajni iz Pekinga 2022 dodala še eno zlato odličje, Nika Prevc posamičnemu srebru na prvi tekmi v Predazzu tako želeno zlato, za Laniška in Domna Prevca pa je ta kolajna prva v zbirki odličij. Domen Prevc je s tem postal četrti član družine Prevc z olimpijskim odličjem.

Dogajanje se z manjše naprave zdaj seli na veliko skakalnico, kjer se bo tekmovalni spored začel konec tedna.