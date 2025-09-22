Slovenija v lovu na četrtfinale

Po štirih dneh temeljitih priprav je slovenska odbojkarska reprezentanca le dočakala veliki dan – boj za uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva. Na nasprotni strani stoji močna izbrana vrsta ZDA.

Slovenija: ZDA 1:1* (19, -22,)

Toda moštvo našega selektorja Fabia Solija se očitno ni ustrašilo uglednega tekmeca, začelo je zelo zbrano, ko pa je po izenačenem začetku pobegnilo na prednost petih točk (12:7), pa je ohranjalo vodstvo. Mujanovićev as za 24:19 je povsem nagnil tehtnico na slovensko stran, še z eno točko je Slovenija prepričljivo dobila prvi niz.

Zdelo se je, da bo tudi v drugem delu šlo po slovenskih željah, naša reprezentanca je vodila z 9:6, toda sledilo je izenačenje (10:10), za njim pa zasuk – zdaj so odbojkarji ZDA pobegnili našim fantom (10:14), h katerim sta se takrat na igrišču pridružila Tine Urnaut in Rok Bračko. Po tekmečevi prednosti s 24:19 so se Solijevi izbranci približali le na dve točki zaostanka, niz pa je nato vendarle pripadel Američanom.