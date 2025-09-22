Slovenija v lovu na četrtfinale

Neomejen dostop | že od 14,99€
Po štirih dneh temeljitih priprav je slovenska odbojkarska reprezentanca le dočakala veliki dan – boj za uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva. Na nasprotni strani stoji močna izbrana vrsta ZDA.
Toda moštvo našega selektorja Fabia Solija se očitno ni ustrašilo uglednega tekmeca, začelo je zelo zbrano, ko pa je po izenačenem začetku pobegnilo na prednost petih točk (12:7), pa je ohranjalo vodstvo. Mujanovićev as za 24:19 je povsem nagnil tehtnico na slovensko stran, še z eno točko je Slovenija prepričljivo dobila prvi niz.
Zdelo se je, da bo tudi v drugem delu šlo po slovenskih željah, naša reprezentanca je vodila z 9:6, toda sledilo je izenačenje (10:10), za njim pa zasuk – zdaj so odbojkarji ZDA pobegnili našim fantom (10:14), h katerim sta se takrat na igrišču pridružila Tine Urnaut in Rok Bračko. Po tekmečevi prednosti s 24:19 so se Solijevi izbranci približali le na dve točki zaostanka, niz pa je nato vendarle pripadel Američanom.
Komentarji