Slovenija v Samarkandu: dve zmagi, dva skoka po lestvici

Slovenski šahisti so v osmem krogu 46. olimpijade v Samarkandu z 2,5:1,5 premagali reprezentante Kosovo in so po novem na 40. mestu. Šahistke so s 3:1 ugnale Luksemburg in so zdaj na 31. mestu.

V moški konkurenci je naša izbrana vrsta, sicer 34. nosilka, v Uzbekistanu vpisala peto zmago (ima še tri poraze). Na svojem izkupičku ima 10 točk. Edino zmago proti Kosovu, ki je 82. nosilec, je tokrat priigral Pierre Barbot, medtem ko so Anton Demčenko, Jan Šubelj in Matic Lavrenčič remizirali.

S po 14 točkami sta po sedmih zmagah in enem porazu na vrhu Uzbekistan in Nemčija, ki je prav danes domači reprezentanci v medsebojnem dvoboju zadala poraz. Točko manj imajo Kitajska, Nizozemska, Azerbajdžan, ZDA, Indija, Francija, Armenija in druga ekipa Uzbekistana.

Zmagi za Lauro Unuk in Anjo Beber

Slovenke, ki 25. nosilke, so s petimi zmagami, remijem in dvema porazoma pri 11 točkah. Laura Unuk in Anja Beber sta v obračunu z Luksemburžankami, 58. nosilkami, zmagali, Nadja Španko in Vesna Mihelič pa sta remizirali. Pri ženskah je na vrhu Kitajska s 15 točkami, po 14 jih imajo Kazahstan, Armenija in Mongolija.

Pri 13 točkah so Indija, Uzbekistan in Grčija. Kitajke so pri sedmih zmagah in remiju, brez poraza je tudi še Kazahstan s šestimi zmagami in dvema remijema.

V devetem krogu bodo Slovenci igrali proti nižjepostavljenim Kolumbijcem, Slovenke pa proti Črnogorkam.