Slovenija z devetimi kolajnami, Italija s 46 najuspešnejša

S sklepno slovesnostjo se je v soboto zvečer v Mariboru zaključil poletni Olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Mladi slovenski športniki in športnice so na domačih tleh osvojili devet odličij, od tega dve zlati, dve srebrni in pet bronastih. Po številu osvojenih kolajn je bila s 46 odličji najboljša Italija.

Skupno 2419 mladih športnikov in športnic iz 48 držav je tekmovalo v 11 športnih panogah na 13 različnih prizoriščih v Mariboru in okolici. Slovenci in Slovenke so nastopili v vseh disciplinah na festivalu.

Prvo medaljo je Sloveniji priboril atlet Tom Teršek, ki je bil v metu kopja bronast. Naslednje jutro je kolekcijo bronastih odličij dopolnila gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi s tretjim mestom v krosu. Isti dan je bil srebrn atlet Žan Ogrinc v teku na 800 metrov. Ta je ubranil lansko srebro iz slovaške Banske Bystrice.

V boj za medalje sta se nato vključili tudi judoistki Nika Tomc in Leila Mazouzi. Tomc je v kategoriji do 57 kg osvojila prvo slovensko zlato odličje v Mariboru, Mazouzi pa je bila v kategoriji do 63 kg bronasta.

Teniški up Svit Suljić je po napornem ritmu v prejšnjih tednih v Wimbledonu in na evropskem prvenstvu nastope končal v polfinalu, vseeno pa je brez boja osvojil bronasto medaljo. Nemec Niels Alfred McDonald se je namreč v svojem polfinalu poškodoval in tako predal dvoboj za tretje mesto.

Zadnji tekmovalni dan je Sloveniji prinesel nova tri odličja. Odbojkarice so festival končale brez poraza, v finalu pa zanesljivo nadigrale Nemke s 3:0 (15, 14, 16) in prišle do zlata. V finalu so zaigrali tudi rokometaši, a so morali premoč priznati Nemcem s 25:32, vseeno pa osvojili srebro. Še pred tem je bila bronasta atletinja Tia Tanja Živko v teku na 1500 m.

Medaljo sta za las zgrešila kolesar Mai Prevejšek in atlet Andraž Rajher. Prvi je bil četrti na cestni dirki, drugi pa v metu kladiva. S petim mestom sta bila blizu tudi plavalec Bor Vran Benkovič na 200 m mešano in atletinja Hana Sekne v teku na 100 m z ovirami.

Najuspešnejša reprezentanca festivala je bila Italija. Ta je osvojila največ odličij (46), najboljša pa je bila tudi po številu zlatih kolajn (16).

Po številu odličij na drugem mestu sledi Nemčija (31) in na tretjem Francija in Velika Britanija s 24. Slovenija je v tem pogledu z devetimi zasedla 15. mesto.

Tudi po številu zlatih odličij je druga Nemčija z 11. Po devet so jih osvojile reprezentance Francije, Romunije in Češke. Slovenci so z dvema 17. najboljša reprezentanca.

V primerjavi s prejšnjimi igrami v Banski Bystrici so bili slovenski tekmovalci uspešnejši, saj so lani osvojili pet medalj, štiri srebrne in eno bronasto.

Naslednjo, 18. poletno izvedbo Ofema bo leta 2025 gostilo Skopje.