Slovenija z ekipo na olimpijskih igrah

Slovenski namiznoteniški igralci, katerih kapetan je Darko Jorgić, so se z ekipo uvrstili na poletne olimpijske igre v Parizu. Kot so po posodobljeni svetovni lestvici zapisali pri Mednarodni teniški zvezi ITTF, je Slovenija na 11. mestu, s čimer je pridobila pravico do ekipnega nastopa v Parizu na olimpijskem turnirju 16 reprezentanc. Na vrhu svetovne lestvice ITTF so med moškimi in ženskimi ekipami reprezentanci Kitajske, na moški lestvici sledijo Japonci in Nemci.

Po objavi lestvic so pri mednarodni zvezi podelili še zadnja mesta za olimpijski turnir – pravico do poletnega nastopa v Parizu so pridobile tri moške in štiri ženske ekipe, med njimi tudi Slovenija. Najvišje uvrščene ekipe, ki še niso bile kvalificirane na OI z zadnje ekipne svetovne lestvice, so si rezervirale vozovnico za Pariz 2024. V ženski konkurenci so si mesto na olimpijskem turnirju priigrale Indija, Poljska, Švedska in Tajska, na moški fronti pa Slovenija (11. mesto na lestvici ITTF), Hrvaška (12.) in Indija (15.).

Slovenci so zahvaljujoč dobrim nastopom na svetovnem prvenstvu v Busanu na 11. mestu svetovne lestvice med 142 reprezentancami, ta ranking pa jim je kot 15. reprezentanci prinesel tudi olimpijsko vozovnico. Zdaj je kvota reprezentanc na OI izpopolnjena in seznam za olimpijske igre v Parizu 2024 obljublja spektakel brez primere, so prepričani pri ITTF. Igralci bodo postavljeni na podlagi svetovne lestvice, objavljene julija 2024.

Darko Jorgić bo na OI igral tudi v posamični konkurenci. FOTO: Szilvi Hoffer

Selektorica slovenske moške reprezentance Andreja Ojsteršek Urh je novico prek družbenih omrežij pospremila z navdušenim zapisom: »Toooo!!! Slovenska ekipa v Pariz. Bravo, fantje! Dokazali ste, da zmorete in znate.« Kot je dodala za krovno slovensko zvezo, so si fantje zaslužili ta uspeh. »Fantje so si to več kot zaslužili z odličnimi igrami v Busanu, ko so res dali vse od sebe in le za malo se jim je izmuznil zgodovinski rezultat. Z uvrstitvijo med 16 najboljših smo nekako vedeli, da bi to moralo biti dovolj, a ne glede na vse, je po uradni potrditvi zadovoljstvo še toliko večje,« je dejala selektorica.

Boj naprej

»Ne smemo se zadovoljiti le s tem, da bomo igrali v Parizu. Zdaj se moramo boriti naprej. Pred nami je do konca junija še vrsta turnirjev, prvi bo že v četrtek v Singapurju, na katerem bo ob Darku Jorgiću igral tudi Deni Kožul. Zaradi posamične konkurence, ker se bodo postavljali nosilci, bo pomemben prav vsak turnir,« je novico še komentirala Ojsteršek Urhova. Slovenske barve bosta v posamični konkurenci v Parizu branila tudi Jorgić in Kožul.

»Za tako majhno namiznoteniško zvezo, kot je naša, je to res izjemen uspeh. Zahvala za to gre Andreji, Darku in ekipi, ki so se resnično trudili v zadnjih dveh, treh letih in se posvečali temu, da se uvrstimo na olimpijske igre. Potrebno je bilo veliko odrekanja, truda, tako da si resnično zaslužijo čestitke. Na zvezi je, da priskrbi vsem našim ekipam čim boljše pogoje, da bi se morda v prihodnje tudi ženska reprezentanca ob moški uvrščala na tako močne turnirje, kot so olimpijske igre,« pa je dejal Tomaž Kralj, predsednik NTZS.

Ob tem velja dodati še, da bosta tudi letos v Sloveniji dva WTT turnirja. Prvi, WTT Feeder bo že od 26. marca do 1. aprila na Otočcu, drugi, WTT Star Contender, pa v ljubljanski dvorani Tivoli, od 11. do 16. junija. »To bo tudi zadnji turnir, ki bo še štel za nastop na olimpijskih igrah. Tudi letos pričakujemo vse najboljše igralce in igralke na svetu,« je še dodal Kralj.