Slovenija že v osmini finala

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca si je po zmagi proti Kanadi s 3:0 že zagotovila nastop v osmini finala ekipnega svetovnega prvenstva v južnokorejskem Busanu. V torek bo za konec skupinskega dela igrala še proti Maleziji.

Izbranci selektorice Andreje Ojsteršek Urh so tudi tretji dvoboj na SP v Busanu prepričljivo dobili. Pred tem so s 3:1 v zmagah ugnali še Singapur in Brazilijo ter zasedajo vrh lestvice v skupini 7.

Najboljši slovenski igralec zadnjih let Darko Jorgić je bil kot prvi za mizo s 3:0 (4, 4, 3) prepričljiv proti Simeonu Martinu. Delo je nadaljeval Deni Kožul, ki je s 3:1 (-9, 9, 8, 6) premagal Edwarda Lyja, za tretjo točko pa je poskrbel Peter Hribar, ki je s 3:0 (10, 4, 7) ugnal Mattea Martina.

Slovenci imajo tako kot Brazilci šest točk, a so slednji že odigrali vse štiri tekme v skupinskem delu tekmovanja, s čimer so si Jorgić in soigralci že zagotovili prvo mesto. Sledijo Singapur (5 točk), Kanada (4) in Malezija (3). Prav s slednjo se bo slovenska četa pomerila v torek ob 5. uri po slovenskem času.

Drugo- in tretjeuvrščene zasedbe v osmih skupinah bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Slovenske barve na SP branijo Jorgić (15. na svetovni lestvici ITTF), Kožul (145.), Hribar (266.) in Brin Vovk Petrovski (425.). Na zadnjem SP v Chengduju na Kitajskem je Slovenija izpadla v osmini finala proti Portugalski.