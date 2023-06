Sloveniji pol točke zmanjkalo za uvrstitev med elito

Osrednja pozornost dneva na evropskih igrah na jugu Poljske je iz slovenskega zornega kota pripadla atletski reprezentanci, ki je na koncu zasedla četrto mesto in tako želeni vizum za vstop v prvo ligo, torej na najvišjo raven tega tekmovanja, zgrešila za pičle pol točke.

Končno odločitev o napredovanju je prinesla prav zadnja odločitev ekipnega EP druge lige, mešana štafeta 4 X 400 m. Za Slovenijo so nastopili Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat. Slednja je Slovenji priborila zmago z najboljšim izidom sezone na svetu (3:14,72), Litva pa je bila četrta in s tem v končni razvrstitvi za las ugnala Slovenijo. Četverica v štafeti je dosegla tudi slovenski rekord, prejšnjega je (3:20,66) je zabeležila junija 2019 na prejšnjih EI v Minsku.

Na koncu so zmagali Madžari (456,5) pred Ukrajino (435,5), tretja je bila Litva (372,5), četrta pa Slovenija (372). V naslednjih treh dnevih bo na stadionu Šlask nastopilo še 16 reprezentanc prve lige, potem bodo znani tudi dobitniki medalj evropskih iger v kraljici športov.

Skupna reprezentanca atletinj in atletov Slovenija ni še nikoli nastopila v najmočnejši ligi, je pa slovenska ženska vrsta 28. in 29. junija leta 1998 tekmovala v ruskem St. Peterburgu med osmimi najboljšimi ženskimi reprezentancami Evrope. V takratni super ligi je reprezentanca na čelu s srebrno na olimpijskih igrah v Atlanti (1996) Brigito Bukovec, ki je dosegla edino zmago v teku na 100 m ovire, osvojila 45 točk in zasedla zadnje mesto.