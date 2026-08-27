Sloveniji sta badmintonista priborila še najmanj dve bronasti kolajni

Šesti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu sta se badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc uvrstila v polfinale in prišla najmanj do bronaste medalje. Strelca Jasmina in njen brat Boštjan Maček sta v kvalifikacijah trapa osvojila peto mesto in za mesto zgrešila finale.

Ivančič in Jelenc sta se za polfinale pomerila s Ciprčanoma Konstantinosom Gianopulosom in Ioanisom Tamburalasom. Četrtfinalni dvoboj sta po slabšem začetku zanesljivo dobila Slovenca z 2:1 (-16, 17, 11). V polfinalu bosta v petek dopoldne igrala s Turkoma Bugrom Aktasom in Emrejem Sonmezom. Potem je na vrsti le še finale za zlato, tekme z bron pa ne igrajo.

»Dobri občutki so, ker sem sproščen sedaj. Res sem si želel medalje pred začetkom SI, vedel sem tudi, sem da imava lepo priložnost zanjo,« je dejal Jelenc. »Kamen se mi je odvalil od srca. Po žrebu sva imela zelo dobre možnost za bronasto medaljo. Zdaj jo imava. V polfinalu po pomembna najina igra. Če jo bova dobri zgradila, imava priložnost za finale,« je dodal Ivančič

Slovenska ženska dvojica, ki sta jo sestavljala Anja Blazina in Ariana Korent, se je v šestnajstini finala, prav tako v badmintonu, pomerila s Ciprčankama Charalampio Michel in Ioano Pisi in zmagala z 2:1 (12, -19, 16). V četrtfinalu sta slovenski igralki za tekmici dobili Španki Nikol Carullo Kocsis in Carmen Mario Jimenez Ramon, ti sta zanesljivo zmagali z 2:0 (16, 7).

Jasmina in Boštjan Maček sta bila peta v kvalifikacijah med 13 sodelujočimi pari strelcev na leteče tarče oziroma v trapu. Zadela sta 139 tarč ter za mesto in štiri tarče zgrešila finalni nastop najboljše četverice. Dva slovenska lokostrelca sta se med posamezniki uvrstila v osmino finala in tam izpadla.

Boštjan Maček in sestra Jasmina sta v trapu osvojila peto mesto. FOTO: SOT/facebook

Žigo Ravnikarja je s 3:7 izločil Francoz Thomas Chirault, Samo Vrbec pa je izgubil z 2:6 proti Turku Meteju Gazozu. Slednji je med drugim osvojil olimpijski naslov v Tokiu 2021, svetovni prvak je bil pred tremi leti, pred dvema pa evropski. Po prvem dvoboju sta izpadla Žana Pintarič in Oskar Zavašnik. Med mešanimi ekipami sta v četrtfinalu nato po ogorčenem in izenačenem boju končala Žana Pintarič in Ravnikar. Favorizirana Francoza Caroline Lopez in Chirault sta bila boljša s 6:0, vendar sta vse tri nize dobila le s točko razlike. Chirault ima številne medalje z velikih tekem, predvsem ekipnih. Z ekipo je bil srebrn tudi na domačih olimpijskih igrah pred dvema letoma in dvoranski evropski prvak leta 2022, ko je bilo prvenstvo v Laškem.

Slovenske namiznoteniške igralke so v ekipnem četrtfinalu izgubile z 2:3 s Srbijo. Pri obeh zmagah je sodelovala Ana Tofant, slavila je namreč med posameznicami in v dvojicah skupaj s Katarino Stražar. Po en dvoboj posameznic so izgubile Tofant, Stražar in Lara Opeka.

Slovenski namiznoteniški igralci Peter Hribar, Miha Podobnik, Brin Vovk Petrovski so v za polfinale igrali z gostitelji Italijani in klonili z 1:3. Točko je za Slovenijo prispeval Hribar, ki je ugnal Mattea Muttia. Obe posamični zmagi za Italijo je dosegel v Nigeriji rojeni John Oyebode, ki je bil tudi član zmagovite dvojice. Tekmovanje so začeli tudi v jadralni marini in imajo ta čas drugo in tri sedma mesta. Lina Eržen je po edini izvedeni regati v razredu iQFoil druga, pred njo je le Italijanka Carola Colasanto. Njen brat Val Eržen je v istem razredu po prav tako edinem plovu dneva sedmi. Luka Zabukovec je bil v ilci 6 v prvi regati deseti, v drugi pa peti in je skupno sedmi (15 točk). Sedma je tudi Alenka Valenčič v ilci 5; v prvi regati je bila 11., v drugi pa sedma (18).