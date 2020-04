»Slovenijo je popeljal proti vrhu evropske odbojke«

»Slovenec je rasel tudi v reprezentančnem dresu«

Čebulj je bil izbran tudi za najboljšega slovenskega odbojkarja leta 2019. FOTO: Matic Eržen



»Živimo iz dneva v dan, imamo neke vrste rutino, ki smo si jo ustvarili«

Mednarodna odbojkarska zvezaje minuli teden posvetila slovenskemu reprezentantu, ki ga je v času pandemije koronavirusa izbrala za igralca tedna. Odziv ljubiteljev odbojke po vsem svetu je bil zelo velik, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.»Izvrstni slovenski odbojkar je potreboval le nekaj let, da se je uveljavil na mednarodnem odbojkarskem prizorišču. Kjerkoli se Klemen Čebulj pojavi, je vselej osrednja zvezda odbojkarskega šova. Tako, kot je iz leta v leto rasel na klubski ravni, je Slovenec rasel tudi v reprezentančnem dresu in Slovenijo popeljal proti vrhu evropske odbojke,« so odločitev utemeljili priOsemindvajsetletnegaje izbor FIVB nekoliko presenetil, a se je novice zelo razveselil: »Bil sem kar presenečen. Spremljam namreč kanale mednarodne zveze in ko so mi pisali, sem bil zelo vesel in presenečen, da so me izbrali med vsemi igralci s prestižnega seznama. Nisem si tudi predstavljal, da se bo to tako zelo poznalo tudi na mojih profilih na družbenih omrežjih, a je imelo to zelo velik vpliv na mojo prepoznavnost.«Čebulj, ki je bil izbran tudi za najboljšega slovenskega odbojkarja leta 2019, je s FIVBopravil tudi pogovor v živo. Ta čas z družino še naprej ostaja v Italiji, v Slovenijo se z ženo in sinom verjetno ne bo mogel prav kmalu vrniti. »Situacija je, kakršna je in vsi jo živimo prvič. Vsak dan posebej moramo izkoristiti v kar najboljši meri in iz vsega tega, kar imamo na voljo, potegniti največ. Osebno še nikoli nisem toliko časa preživel doma, z družino, saj sem drugače nenehno v telovadnici ali na potovanjih. Ne glede na vse nam je zelo lepo. Lepo je spremljati vse norosti, ki jih moj sin počne, kadar me ni doma. Vse naše misli so usmerjene predvsem v jutri. Kaj se bo zgodilo jutri in koliko se bo jutri položaj že izboljšal. Živimo iz dneva v dan, imamo neke vrste rutino, ki smo si jo ustvarili. Na tak način,« je dejal Čebulj.Slovenski odbojkar je v letošnji sezoni branil barve italijanskega prvoligaša. Čeprav je italijanska odbojkarska zveza pred dnevi, se Čebulj s tem ne obremenjuje preveč in skuša v kar največji možni meri ohraniti telesno pripravljenost: »Treniram in se pripravljam na naslednjo sezono, čeprav seveda niti. In tudi ne, v kakšni obliki se bo igrala. A vseeno se pripravljam, ostajam v formi in tudi na ta način, skozi vsakdanji trening, preživljam svoj čas.«