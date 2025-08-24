Slovenka odločno začele, Čehinje pa končale

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po petkovem porazu z ZDA na svetovnem prvenstvu v Nakhon Ratchasimi na Tajskem tokrat izgubila s Češko, ki je bila boljša s 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13). Slovenske odbojkarice se bodo v predtekmovalni skupini D v torek ob 11. uri pomerile še z Argentino.

Slovenke so se z današnjimi tekmicami doslej pomerile osemkrat in vsakič izgubile. Kakovostno razliko med reprezentancama je kazala tudi svetovna lestvica, na kateri so Čehinje 16., Slovenke pa 24., vendar to danes ni prišlo do izraza, saj so bile Slovenke dokaj enakovreden tekmec. Čehinje so sicer prvo tekmo, podobno kot uvodno Slovenke, z 1:3 izgubile proti Argentinkam.

Slovenke so na današnji tekmi sicer prikazale zelo dobro igro. Od tekmic so bile izrazito boljše predvsem v bloku. Pot do zmage so tlakovale v prvih dveh nizih, ki so jih navkljub določenim nihanjem v igri dobile dokaj prepričljivo. V tretjem nizu so Čehinje dvignile raven igre in ga po izenačeni končnici dobile s 25:23, medtem ko so v četrtem narekovale ritem igre in slavile s 25:18.

Sledil je peti niz, v katerem so Slovenke povedle z 8:5, a je sledil silovit odgovor Čehinj, ki so ponovno prišle v vodstvo z 9:8. V končnici je bil izid nato še trikrat izenačen, a so nato Čehinje ohranile zbranost in ga dobile s 15:13. Pri Slovenkah je bila s 23 točkami najuspešnejša Fatoumatta Sillah. Z 18 in 16 točkami sta se izkazali še Nika Milošič in Lorena Lorber Fijok. Pri Čehinjah je s 24 točkami izstopala Monika Brancuska.

Slovenke so navkljub porazu osvojile prvo točko na svetovnih prvenstvih, s čimer še ohranjajo možnosti za napredovanje v osmino finala, kamor napredujeta prvi ekipi iz vsake skupine.