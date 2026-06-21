Slovenke na najlepši način potrdile prvo mesto

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno opravila še zadnjo nalogo v rednem delu evropske lige. Na tretjem turnirju v Skopju je po Hrvaški ugnala tudi Severno Makedonijo – prav tako v treh nizih s 3:0 (15, 10, 10). S tem so naše igralke redni del končale s šestimi zmagami in brez izgubljenega niza, s čimer so si zagotovile prvo mesto.

Čeprav so Slovenke že imele vstopnico za polfinale in so igrale proti najslabši ekipi lige, ki v prejšnjih petih dvobojih ni osvojila niti niza, selektor Alessandro Orefice tudi v zadnjem dvoboju ni želel ničesar prepustiti naključju. V ogenj je poslal igralke, ki so na vseh dosedanjih obračunih nosile glavno breme, v nadaljevanju pa je priložnost vendarle ponudil tudi nekaterim rezervistkam.

Razlika v kakovosti je to dovoljevala, gostiteljice turnirja so bile enakovredne le na začetku uvodnega niza, ko so nekajkrat tudi vodile – zadnjič z rezultatom 12:11. Nato je slovenska vrsta povsem zagospodarila na igrišču in z lahkoto prišla do pričakovane zmage.

V naši vrsti je bila spet najučinkovitejša Lorena Lorber Fijok, ki je dosegla 16 točk, Fatoumatta Sillah jih je dodala 12.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je brez izgubljenega niza osvojila prvo mesto po rednem delu. FOTO: CEV

Saša Planinšec, blokerka in kapetanka Slovenije: »Ko smo začele na Makedonke pritiskati s servisi, smo jih oddaljile od mreže. Imele so kar nekaj težav z ustvarjanjem napadov in menim, da je bil to ključ do zmage.Pred začetkom evropske lige smo si zastavile zares visoke cilje. Odigrati šest tekem brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izjemno vesela in ponosna, da nam je to uspelo in da smo najbrž prvič v zgodovini Slovenije po rednem delu na prvem mestu na lestvici evropske lige. Prvi cilj je izpolnjen, zdaj pa si želimo še višje. Je pa še veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo in izboljšamo. S tem v mislih moramo začeti naslednji teden. Slovaška ima zelo dobro ekipo. S servisi jih bomo morali oddaljiti od mreže ter dobro igrati v bloku in obrambi.«

V polfinalu proti Slovakinjam

Brez poraza so tekmovanje sklenile še Švedinje, Madžarke in Slovakinje, pri čemer so Skandinavke in naše vzhodne sosede izgubile po en niz, Slovakinje pa dva, tako da so zasedle četrto mesto in bodo tekmice Slovenk v polfinalu. Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v dveh tekmah, doma in v gosteh.