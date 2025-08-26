Slovenke odpihnile Argentinke

Slovenske odbojkarice so v 3. krogu predtekmovalne skupine D svetovnega prvenstva v Nakhonu Ratchasimani na Tajskem premagale Argentino s 3:0 (20, 22, 21).

Slovenske odbojkarice so na svetovnem prvenstvu na Tajskem izpolnile svoj cilj. Ob svojem prvencu na SP so v tretjem krogu predtekmovalne skupine D po odlični predstavi premagale Argentino in s tem prišle do zgodovinske prve zmage na turnirju najboljših reprezentanc na svetu.

S štirimi točkami zdaj čakajo, ali se bo jim izpolnila tudi druga velika želja, uvrstitev v osmino finala. Za to potrebujejo pomoč Američank, ki morajo premagati Čehinje. Ta tekma se bo začela ob 14.30.

Argentinke so bile v dvoboju z izbrankami Alessandra Oreficeja pred prvenstvom vsaj favoritinje na papirju. Toda že prvi dve tekmi obeh ekip v predtekmovalni skupini sta pokazali, da veliko razlik med ekipama ni. Slovenke so že proti Američankam in Čehinjam pokazale izvrstni predstavi, proti Argentinkam pa so svojo igro še nadgradile in prišle do gladke zmage.

Tudi tokrat so odlično servirale, deloval je blok, v napadu po začetni simultanki Fatoumatte Sillah pokazale raznovrstno igro, tako da je bila njihova zmaga zaslužena.

Slovenija – Argedntina 3:0 (20, 22, 21). Dvorana Korat Chatchai, gledalcev 1300, sodnika: Cespedes (Dominikanska republika), Grass (Brazilija). Slovenija: Pavlović Mori 3 (1 as, 1 blok), Godec, Lorber Fijok 3, Sillah 22 (2 asa), Jurič, Zatkovič 11 (3 bloke), Šiftar, Frelih, Velikonja Grbac, Milošič 8 (2 bloka, 3 ase), Mazej, Planinšec 10 (3 bloke), Banko, Halužan Sagadin. Argentina: Rodriguez 8, Benitez, Salinas, Bertolino 7 (1 as, 1 blok), Perez, Cugno 16 (2 bloka), Bulaich Simian 5 (2 bloka), Garcia, Mayer 1, Fortuna, Bednarek, Graff 2 (1 blok), Belozo, Cabrera 3 (1 blok), Cestallani.

Sam začetek tekme za Slovenke ni bil najbolj spodbuden. Argentinke so si že kmalu priigrale tri točke prednosti, vodile z 8:5 in 10:7, toda ko je Nika Milošič prišla na servisno črto, se je odprlo. Z asom je svojo ekipo približala na 10:11, še z enim dobrim servisom pa razpoloženi Sillah omogočila lahko točko za izenačenje. Za prvo vodstvo po 1:0 je z dvema zaporednima točkama, drugo je dosegla z blokom, poskrbela Saša Planinšec, v nadaljevanju niza pa so Slovenke odigrale zbrano, v vseh elementih so bile boljše od tekmic, posledica je bil gladko dobljen niz.

Ta Slovenk ni uspaval, še naprej so držale pobudo. Sredi naslednjega niza je sicer prišlo do krajše krize, tekmice so prišle do vodstva 10:9, toda to ni bilo usodno. Varovanke Oreficeja so hitro spet ujele ritem, po izidu 14:14 je Sallah z dobrimi servisi omogočila ekipi, da je dosegla štiri zaporedne točke, blok Milošič je prednost še povečal, Argentinke so še približale na dve točki zaostanka, preobrata pa niso zmogle, tako kot prvi niz je tudi drugega zaključila Planinšec.

Slovenskim navijačem so se zagotovo misli povrnile na prejšnjo tekmo proti Češki, na kateri so dekleta zapravile vodstvo z 2:0. Strah, da bi se to ponovilo, se je povečal, ko so sredi tretjega niza Argentinke izničile zaostanek 8:13. Do 18:18 je bil dvoboj odprt, nato pa so Slovenke največ po zaslugi Sillah, ki je bila z 22 točkami najučinkovitejša igralka tekma in je zasenčila najboljšo argentinsko igralko Binco Cugno, dosegle štiri zaporedne točke, prednosti pa do konca niso izpustile iz rok.