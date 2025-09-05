  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Slovenke postavile nov mejnik, štiri v finalu

    Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš bodo v soboto v težavnosti lovile popolno slovensko zmagoslavje na tekmi svetovnega pokala.
    Slovenska četverica športnih plezalk je navdušila na Bonifiki in se uvrstila v današnji finale tekme za svetovni pokal. FOTO: PZS
    Galerija
    Slovenska četverica športnih plezalk je navdušila na Bonifiki in se uvrstila v današnji finale tekme za svetovni pokal. FOTO: PZS
    G. N., STA
    5. 9. 2025 | 23:02
    6. 9. 2025 | 00:02
    2:10
    A+A-

    Slovenske športne plezalke v Kopru pišejo nove mejnike v svetovnem pokalu. Domača vrsta bo imela v sobotnem finalu tekme v težavnosti štiri finalistke. Finale si je pričakovano priborila olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Od Slovenk pa so v finalu še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš.

    Polfinale zadnje, šeste tekma v težavnosti sezone svetovnega pokala v športnem plezanju, je minilo v znamenju velikega uspeha slovenskih plezalk.

    Garnbretova ki je vodila že po kvalifikacijah, je v polfinalu skoraj osvojila vrh smeri. Dotaknila se je zadnjega oprimka, a ga ni zadržala. Z dosežkom, višino 48, je prevzela vodstvo. Pod steno je bila le še Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki je prav tako kot najboljša Slovenka padla na zadnjem oprimku za delitev prvega mesta polfinala.

    Navdušila je mlada Rosa Rekar, ki je bila komaj 23. v kvalifikacijah, v finalu pa z višino 44+ osvojila četrto mesto. Lučka Rakovec, ki je bila po kvalifikacijah tretja, je z višino 39+ poskrbela za šesti dosežek polfinala, enako višino je dosegla tudi Lucija Tarkuš, ki je vpisala sedmo mesto. Slovenski pridih je tudi pri uspehu osme Belgijke Heloise Doumont, ki jo trenira Slovenec Urh Čehovin.

    Mia Krampl je v polfinalu končala na 20. mestu, edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar pa je tekmovanje v polfinalu končal na 19. mestu.

    Finale najboljše osmerice bo v soboto ob 20.00.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Janja Garnbret

    »Katastrofa«, ki se je spremenila v praznik: Janja spet doma

    Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo prvo ime slovenske ekipe v Kopru, Plezalni maraton mora biti tradicionalen. Skala te uči potrpežljivosti.
    Peter Zalokar 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

    V petek in soboto bo v Kopru že četrtič zadnja tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Generalka za svetovno prvenstvo. Letos tudi dobrodelna nota.
    Peter Zalokar 2. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Dobrodelni plezalni maraton

    Janji Garnbret je uspelo!

    V 24-urnem dobrodelnem maratonu je Janja Garnbret preplezala 100 smeri, navdušila množico in zbrala več kot 60.000 evrov za Botrstvo v športu.
    23. 8. 2025 | 22:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    O tragični nesreči Laure Dahlmeier prvič javno spregovorila njena soplezalka

    Marina Krauss je opisala trenutke iz gore Laila Peak, ki jih nikoli ne bo pozabila.
    Miha Šimnovec 31. 7. 2025 | 16:54
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Tuje subvencije

    Za manj birokracije za podjetja

    Evropski komisiji lahko vsi zainteresirani do 18. novembra pošljejo opažanja in predloge o uredbi o tujih subvencijah.
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Gradnja

    Tudi bivalno okolje vpliva na delovno učinkovitost

    Trajnost in skupnost v ospredju novega stanovanjskega projekta v središču Ljubljane.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

    Ekonomsko najpomembnejša so bila pri nas predlani podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    športno plezanjeJanja GarnbretpolfinaleLuka Potočarsvetovni pokalKoperLučka RakovecRosa RekarLucija Tarkuš

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Novinarska konferenca v Stožicah

    Točk ne prinaša posameznik, temveč ekipa

    Matjaž Kek na koncu zadovoljen z osvojeno točko, napovedal pa spremembe za tekmo v Baslu. Njegov švedski tekmec obrazložil, zakaj ni igral Alexander Isak.
    Siniša Uroševič 5. 9. 2025 | 23:12
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Poker na Bonifiki

    Slovenke postavile nov mejnik, štiri v finalu

    Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš bodo v soboto v težavnosti lovile popolno slovensko zmagoslavje na tekmi svetovnega pokala.
    5. 9. 2025 | 23:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

    Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 22:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Študentje so današnje shode utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti.
    5. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    Niki Kovač in Inštitutu 8.marec je uspelo v skupnost povezati podobno misleče ljudi v 27 državah EU – in zbrati milijon podpisov. Zdaj je na vrsti Evropa.
    Vesna Milek 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Hamilton drvi proti negativnemu rekordu, Ecclestone ga pošilja v pokoj

    Sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1 letos ne gre po načrtih in željah. Ferrarijevi navijači so pred nedeljsko dirko v Monzi vse bolj nestrpni.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 22:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Srbski študenti spet protestirajo, najbolj množično v Novem Sadu

    Študentje so današnje shode utemeljili s tem, da protestirajo proti kršitvam avtonomije univerz in prekomerni uporabi sile s strani policije med protesti.
    5. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Nika Kovač: Ker danes ustvarjamo zgodovino

    Niki Kovač in Inštitutu 8.marec je uspelo v skupnost povezati podobno misleče ljudi v 27 državah EU – in zbrati milijon podpisov. Zdaj je na vrsti Evropa.
    Vesna Milek 5. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo