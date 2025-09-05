Slovenke postavile nov mejnik, štiri v finalu

Slovenske športne plezalke v Kopru pišejo nove mejnike v svetovnem pokalu. Domača vrsta bo imela v sobotnem finalu tekme v težavnosti štiri finalistke. Finale si je pričakovano priborila olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Od Slovenk pa so v finalu še Lučka Rakovec, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš.

Polfinale zadnje, šeste tekma v težavnosti sezone svetovnega pokala v športnem plezanju, je minilo v znamenju velikega uspeha slovenskih plezalk.

Garnbretova ki je vodila že po kvalifikacijah, je v polfinalu skoraj osvojila vrh smeri. Dotaknila se je zadnjega oprimka, a ga ni zadržala. Z dosežkom, višino 48, je prevzela vodstvo. Pod steno je bila le še Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki je prav tako kot najboljša Slovenka padla na zadnjem oprimku za delitev prvega mesta polfinala.

Navdušila je mlada Rosa Rekar, ki je bila komaj 23. v kvalifikacijah, v finalu pa z višino 44+ osvojila četrto mesto. Lučka Rakovec, ki je bila po kvalifikacijah tretja, je z višino 39+ poskrbela za šesti dosežek polfinala, enako višino je dosegla tudi Lucija Tarkuš, ki je vpisala sedmo mesto. Slovenski pridih je tudi pri uspehu osme Belgijke Heloise Doumont, ki jo trenira Slovenec Urh Čehovin.

Mia Krampl je v polfinalu končala na 20. mestu, edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar pa je tekmovanje v polfinalu končal na 19. mestu.

Finale najboljše osmerice bo v soboto ob 20.00.