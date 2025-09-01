  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Slovenke se z dvignjenimi glavami poslavljajo od Tajske

    Naša ženska odbojkarska reprezentanca je morala v osmini finala svetovnega prvenstva priznati premoč favorizirani izbrani vrsti Turčije.
    Slovenke so morale priznati premoč Turkinjam. FOTO: Volleyballworld
    Galerija
    Slovenke so morale priznati premoč Turkinjam. FOTO: Volleyballworld
    M. Š., STA
    1. 9. 2025 | 17:29
    1. 9. 2025 | 18:22
    2:22
    A+A-

    Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se z dvignjeno glavo poslavlja od svetovnega prvenstva na Tajskem. V osmini finala je z 0:3 (-28, -13, -27) izgubila proti favorizirani izbrani vrsti Turčije. Kljub zanesljivemu porazu so naše igralke zapustile dober vtis, saj so v uvodnem in tretjem nizu pošteno namučile evropske prvakinje.

    Mogoče bi se tekma obrnila tudi v drugo smer, če bi izkoristile svoje priložnosti v prvem nizu, ko so imele tudi dve zaključni žogi. A ju niso predvsem zaradi sijajne Melisse Vargas, naturalizirane Kubanke v turški vrsti, ki je v odločilnih trenutkih odigrala simultanko.

    Tudi v nadaljevanju tekme se Vargasova vsaj do končnice tekme, v kateri je dobila pomoč kapetanke Ede Erdem, ni zaustavila. Bila je najzaslužnejša za prepričljivo osvojeni drugi niz in za to, da je v tretjem njena ekipa nadomestila štiri točke zaostanka ter v tesni končnici, v kateri so spet imele svoje priložnosti tudi Slovenke, prišla do zmage.

    Vargasova je na koncu zbrala 20 točk, v slovenski vrsti sta jih Fatomatta Sillah in Eva Zatković dosegli 15.

    Slovenija – Turčija 0:3 (-28, -13, -27)

    Dvorana Hua Mak, sodnika: Noemi (Argentina), Jurković (Hrvaška).
    Slovenija: Pavlović Mori 1 (1 blok), Godec, Lorber Fijok 8, Sillah 15 (2 asa, 1 blok), Jurič, Zatković 15 (1 blok), Šiftar, Frelih, Grbac, Milošič 8 (1 as, 3 bloke), Mazej, Planinšec 5 (1 blok), Banko, Halužan Sagadin.

    Turčija: Orge, Özbay 2 (1 blok), Vargas 20 (1 blok), Baladin 7 (1 blok), Jack, Cebecioglu, Šahin 3 (2 bloka), Erdem 17 (3 ase, 2 bloka), Gunes 8 (3 ase, 2 bloka), Kalac, Erkek 1, Aydin 6 (1 as, 1 blok), Akarcesme, Karakurt.

