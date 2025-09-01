Slovenke se z dvignjenimi glavami poslavljajo od Tajske

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se z dvignjeno glavo poslavlja od svetovnega prvenstva na Tajskem. V osmini finala je z 0:3 (-28, -13, -27) izgubila proti favorizirani izbrani vrsti Turčije. Kljub zanesljivemu porazu so naše igralke zapustile dober vtis, saj so v uvodnem in tretjem nizu pošteno namučile evropske prvakinje.

Mogoče bi se tekma obrnila tudi v drugo smer, če bi izkoristile svoje priložnosti v prvem nizu, ko so imele tudi dve zaključni žogi. A ju niso predvsem zaradi sijajne Melisse Vargas, naturalizirane Kubanke v turški vrsti, ki je v odločilnih trenutkih odigrala simultanko.

Tudi v nadaljevanju tekme se Vargasova vsaj do končnice tekme, v kateri je dobila pomoč kapetanke Ede Erdem, ni zaustavila. Bila je najzaslužnejša za prepričljivo osvojeni drugi niz in za to, da je v tretjem njena ekipa nadomestila štiri točke zaostanka ter v tesni končnici, v kateri so spet imele svoje priložnosti tudi Slovenke, prišla do zmage.

Vargasova je na koncu zbrala 20 točk, v slovenski vrsti sta jih Fatomatta Sillah in Eva Zatković dosegli 15.