Slovenke za uvod brez moči proti Poljakinjam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala svojo prvo tekmo na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija ter doživela prvi poraz. V belgijskem Gentu je bila boljša Poljska s 3:0 (19, 14, 19). Tretji nastop na EP po letih 2015 in 2019 so slovenske odbojkarice odprle z porazom. Kljub borbeni predstavi so bile po treh nizih premočne poljske tekmice. Slovenski selektor Marco Bonitta je srečanje začel s podajalko Saro Najdič, korektorico Evo Zatković, srednjima blokerkama Sašo Planinšec in Mirto Velikonja Grbac, sprejemalkama Loreno Lorber Fijok in Mijo Šiftar ter prosto igralko Katjo Banko.

Slovenke so tekmo suvereno začele, Poljakinjam nudile odpor in igrale točko za točko. Poljakinje so vodstvo prvič prevzele šele pri izidu 14:13. Slovenke so izenačile na 15:15, a so Poljakinje po točki Martyne Łukasik spet povedle za tri (20:17). Po tem so poljske odbojkarice prvi niz rutinsko pripeljale do konca in ga dobile s 25:19.

Drugega so Poljakinje začele precej bolje in hitro povedle s 7:4 in 9:5. Izbranke italijanskega stratega na slovenski klopi so lovile Poljakinje, a so te uspešno odbijale vse slovenske napade in svojo prednost še povišale. Pri 17:9 je bil Bonitta primoran vzeti novo minuto odmora, a tudi to ni kaj prida zadostovalo. Poljakinje so še naprej narekovale ritem in v tem nizu izkoristile prvo zaključno žogo po avtu Šiftarjeve.

Zadnji niz je v začetku minil v podobnem slogu kot drugi, Poljakinje so si nabrale nekaj točk naskoka, Slovenke pa so jih morale loviti. Po točki Zatkovićeve so se Slovenke približale na dve, po bloku Maše Pucelj pa le še na točko zaostanka (9:10). Vseeno stika slovenski izbrani vrsti s Poljakinjami ni uspelo zadržati, te so zbežale na 18:14, prednosti pa niso spustile iz rok in dobile še tretji niz.

Slovenija – Poljska 0:3 (-19, -14, -19) Top Sport Hall, gledalcev 853, sodnika Ewald (Nemčija) in Cinatl (Češka). Slovenija: Mlakar 3, Pogačar 2 (1 as), Pucelj 1 (1 blok), Lorber Fijok 5, Zatković 9 (1 as), Šiftar 7 (2 bloka), Najdić, Velikonja Grbac 4 (1 blok), Milošič, Boisa, Mazej, Planinšec 4, Banko, Ramić; Poljska: Stenzel, Korneluk 9 (4 bloki), Witkowska, Gałkowska 3, Stysiak 13 (3 asi), Fedusio 2, Łukasik 13 (1 as, 1 blok), Szczygłowska, Wołosz, Szlagowska, Wenerska, Pacak, Różanski 5, Jurczyk 7 (1 as, 1 blok)

V slovenski vrsti je bila z devetimi točkami najuspešnejša Zatkovićev, Mija Šiftar jih je dodala sedem. Pri Poljakinjah sta jih 13 dosegli Łukasikova in Magdalena Stysiak.

Tekmice na začetku podcenjevale

»Najprej čestitke Poljski, a čestitke tudi slovenski ekipi, saj smo v tekmo pristopili zelo dobro. Z agresivnim pristopom, še posebej na servisu. Toda trenutno nimamo moči, da ostanemo na isti ravni za dlje časa v nizu. Igrale so zelo dobro, trudili smo se po najboljših močeh. Nekaj napak je bilo, a igrati proti tako močni ekipi je zelo, zelo težko,« je povedal selektor Marco Bonitta.

Srednja blokerka Mirta Velikonja Grbac je dodala: »Zelo smo ponosne na ta začetek, led je prebit. V prvem nizu smo pokazale našo igro, izkoristile smo na trenutke njihovo nekakšno podcenjevanje. Sicer so nam potem pokazale, kako znajo one igrati v drugem svetu, a ne glede na to smo se tudi v tretjem nizu borile naprej. Dale smo vse od sebe in zato je bila tekma malce bolj zanimiva. Zelo sem ponosna na ekipo in upam, da bomo tako nadaljevali.«

Druga srednja blokerka Saša Planinšec pa: »Veliko dobrih stvari lahko odnesemo iz tekme, predvsem sem najbolj vesela, da se nismo bale nasprotnic in smo tekmo začele zelo samozavestno. Potegniti moramo najboljše stvari iz dne in jih prenesti na še boljšo igro.«

Po uvodnem porazu bodo Slovenke naslednjo tekmo igrale v soboto ob 20. uri z gostiteljicami Belgijkami, v nedeljo pa s Srbkinjami, aktualnimi evropskimi podprvakinjami. Po dnevu premora se bodo Slovenke v torek pomerile z Madžarkami, za konec predtekmovalnega dela dan kasneje pa še z Ukrajinkami.