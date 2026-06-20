Slovenke že v polfinalu evropske lige

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi tretjega turnirja evropske lige v Skopju slavila zanesljivo zmago. S 3:0 (22, 21, 24) je premagala Hrvaško. Naša izbrana vrsta si je tako že krog pred koncem zadnjega turnirja v Skopju zagotovila nastop v polfinalu evropske lige.

S tem uspehom so Slovenke prevzele vodstvo v ligi in bodo ne glede na razplet jutrišnjega zadnjega dvoboja proti domači Severni Makedoniji redni del tekmovanja končala najmanj na četrtem mestu.

Tekma je bila sicer od začetka do konca precej izenačena. V prvem nizu sta se ekipi vse do izida 16:16 menjavali v vodstvu za točko, nato pa so naše igralke z delnim izidom 7:2 prišle do lepe prednosti. Z njo so se nekoliko prehitro zadovoljile, Hrvaticam dovolile štiri zaporedne točke, a so se vendarle pravočasno zbrale in z dvema točkama prišle do vodstva 1:0.

Alessandro Orefice je popeljal Slovenke do novega uspeha. Foto Cev

Največ točk je dosegla Lorena Lorber Fijok

Izenačen boj se je nadaljeval na začetku drugega niza, a tokrat so Slovenke do odločilne prednosti prišle nekoliko prej kot v prvem nizu. Po izidu 10:10 so dosegle štiri zaporedne točke, razlika štirih točk pa je bila tudi na koncu.

Tudi večji del tretjega niza so bile izbranke selektorja Alessandra Oreficeja v manjši prednosti, tekmice so v končnici prednost izničile, povedle s 23:22, toda naše z razpoloženo Loreno Lorber Fijok ter odličnima blokerkama Niko Milošič in Sašo Planinšec jim več niso dovolile.

Lorena Lorber Fijok je dosegla 15 točk, Maša Pucelj jih je dodala 13, Nika Milošič in Saša Planinšec pa po deset; prva je v statistiko vpisala pet, druga pa tri bloke. Zanesljiv je bil tudi slovenski sprejem, mogoče je manjkalo le nekaj agresije pri začetnih udarcih.

Pred sobotnimi obračuni je imelo sicer pet reprezentanc popoln izkupiček, le Slovenija in Švedska pa pri tem nista izgubili niti niza. Švedinje so ga tokrat proti Avstriji, prvi poraz pa so zabeležile Španke, ki so morale z 0:3 priznati premoč Finkam.