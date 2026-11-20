Slovenska ženska teniška reprezentanca je uresničila cilj uvodnega dne tekme z Indonezijo, ki odloča o obstanku v svetovni skupini pokala Billie Jean King. Dalila Jakupović in Tamara Zidanšek sta bili boljši od tekmic in tako pred sobotnim 2. dejanjem dvodnevne teniške zgodbe v Beli dvorani ob Velenjskem jezeru na stežaj odprli Sloveniji dveri napredovanja v sklepni del kvalifikacij za prestižni finalni turnir. Slednji bo septembra v Shenzhenu na Kitajskem.

Najprej pa bo seveda treba potrditi favorizirano vlogo v soboto in se nato prepustiti nestrpnemu čakanju na žreb. April 2027 bi za slovensko vrsto predstavljal novi izziv, upati je, da bo takrat naša reprezentanca v še močnejši zasedbi. Kaja Juvan tokrat svoje dolgoletne reprezentančne kolegice med okrevanjem po zdravstvenih težavah v Velenju spremlja s tribun, glede prihodnosti Veronike Erjavec ni jasno, če bo nastopala za slovensko ekipo.

Zvezna kapetanka Maša Zec Peškirič po uvodnem dnevu v Velenju: »Na začetku je vedno navzoča živčnost, predvsem ko tekmic ne poznaš dobro, saj proti njima Dalila in Tamara še nista igrali. Toda svojo nalogo sta opravili, kot je treba, uspešno prestali pritisk pomembnega nastopa pred domačimi gledalci in upam, da nam bo šlo še soboto po željah. Ne bo pa preprosto, med dvojicami je v Velenju vodilna indonezijska igralka Aldila Sutjiadi (19. v razvrstitvi igralk pri dvojicah na lestvici WTA, o. p.), zato se moramo za ta nastop zelo zbrati. Ne bom ničesar spreminjala, tako kot sem napovedala pri žrebu, bo naša dvojica Andreja Klepač-Nika Radišić.«

Pri slednji pa je prvič po dolgih sedmih letih v posamičnem dvoboju tokrat igrala Jakupovićeva in gladko s 6:0, 6:4 po nekaj več kot eni uri ugnala Indonezijko Mischko Goenadi. »Res je bil zame poseben občutek po tako dolgem času igrati za reprezentanco, za povrh v prvem nastopu te dvodnevne tekme,« je priznala 35-letnica, katere telesna pripravljenost je še naprej na nadvse spodobni ravni: »Če bi bilo drugače, me najbrž ne bi bilo zdaj tu. Dobro je začeti takšno tekmo z zmago, upam, da bomo nadaljevali v tem slogu,« si je zaželela po uvodnem velenjskem nastopu, zanjo sploh prvem reprezentančnem v Sloveniji, Primorka.

Nato pa je Zidanškova uresničila Dalilino željo o uspešnem nadaljevanju, v dvoboju z Lulwo Naswardhani potrdila vlogo favoritinje in s prepričljivo zmago s 6:1, 6:0 v pičlih 52 minutah domači vrsti po 1. dnevu priigrala vodstvo z 2:0. Tako Slovenke za obstanek med svetovno elito in obenem tudi uvrstitev v omenjene aprilske kvalifikacije za finalni turnir potrebujejo le še eno zmago.

Tamara Zidanšek je priigrala Sloveniji vodstvo z 2:0, Kaja Juvan pa je kolegice spodbujala s tribune. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Morda je bil to celo moj zadnji nastop v letošnjem letu, kajti če si bomo že po igri dvojic priigrale tretjo zmago (med dvojicami bosta za Slovenijo v soboto nastopili Andreja Klepač in Nika Radišić, o. p.), bo aprilski nastop zagotovljen,« je dejala Zidanškova, s katero daljši pogovor bomo objavili v naši jutrišnji, torej sobotni tiskani izdaji ter od jutra na spletni strani.