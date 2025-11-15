Slovenki sta svetovni prvakinji, dobili tudi srebro in bron

Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc sta na svetovnem prvenstvu za članice in mešane discipline v francoskem Maconu osvojili naslov svetovnih prvakinj v igri dvojic. Uspeh so dopolnili Jacqueline Košir in Eneja Ozbič Primc s srebrom v štafetnem zbijanju ter Tanja Marc in Marko Švara z bronom v mešanem natančnem zbijanju.

Tanja Marc in Eneja Ozbič Primc sta v igri dvojic suvereno opravili s skupinskim delom tekmovanja, v petek sta v dramatičnem četrtfinalu strli odpor domačink Floraine Amar in Brune Le Noblet z 9:7.

V sobotnem dopoldanskem polfinalu sta bili z 12:6 boljši od Italijank Valentine Basei in Caterine Venturini, v popoldanskem finalu pa sta po slabih 40 minutah s 13:0 nadigrali Turkinji Buket Öztürk in Emine Dursun.