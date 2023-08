Slovenki žlahtno drseli po valovih

Slovenski jadralki Alja Petrič in Caterina Sedmak sta na evropskem prvenstvu v Stockholmu osvojili bronasto odličje v razredu 29er. Obe sta uspešno odjadrali še zadnje finalne plove in prvenstvo zaključili na skupnem 15. mestu ter bronom v ženski konkurenci.

Svit Dujmovič Šterpin in Maj Petrič sta v švedski prestolnici zasedla 66., Liam Al Dilaimi in Valentin Štravs 127., Katja Filipič in Tarin Pečar pa 139. mesto.

»Za nami je še drugi vrhunec letošnje sezone. Z izkupičkom tako težkega evropskega prvenstva sem zelo zadovoljen, bron v ženski konkurenci je odličen dosežek. Kolajna je potrditev, da je program dela, ki je bil zastavljen pred štirimi leti, dober. Ob uspehu deklet bi pohvalil tudi druge reprezentante in njihove posamezne plove. Naredili smo velik korak naprej proti vrhu v svetovni konkurenci. Nazdravili bomo na osvojeno medaljo, ki vsej ekipi veliko pomeni, potem sledi zaslužen premor in še zadnji poletni oddih, v septembru pa nadaljujemo z delom po zastavljenem načrtu,« je dejal trener Sandi Dekleva.