FOTO:Slovenska alpinista v Patagoniji potegnila »Mir«: 38 ur efektivnega plezanja in dva bivaka

Luka Lindič v prvenstveni smeri Mir v JV steni St. Exuperyja. FOTO: Luka Lindič

V spodnjem delu nove smeri Mir. FOTO: Luka Lindič



Mir, ker jima smer ni dala miru

Mir, nova prvenstvena smer Krajnca in Lindiča v Patagoniji. FOTO: Luka Krajnc

David Debeljak in Gašper Pintar na vrhu Aguje Poincenot. FOTO: DAvid Debeljak

Prvenstvena smer



Mir, Aguja St. Exupery: A3, 7a+, 70°, 700 m (500 m nove smeri).



Celjska alpinistainsta iz Argentine sporočila, da jima je na odpravi v Patagoniji med 21. in 23. februarjem uspelo preplezati 500-metrsko prvenstveno smer Mir v jugovzhodni steni St. Exuperyja, kar je od njiju zahtevalo 38 ur efektivnega plezanja in dva bivaka.Smer jima je ponudila začinjeno izkušnjo v najstrmejši alpski steni, ki sta jo kadar koli plezala. Odlično bero letošnjih slovenskih vzponov v Patagoniji sta začela žeins ponovitvijo smeri Titanic v Torre Eggerju , Pintar je preplezal tudi smer Supercanaleta v Fitz Royu.»V smeri sva poskušala že ob prvem oknu lepega vremena, a drugi dan zaradi težavnosti stene ter za najino opremo in razmišljanje prevelike stopnje tveganja obrnila ter odnesla vse stvari v dolino. A po nekaj dneh počitka v dolini nama previsna stena, skozi katero sva zaslutila prehod, v glavi ni dala miru. Odločila sva se, da nabereva več opreme, in ob naslednjem oknu ponovno poskusiva,« sta iz El Chaltena sporočila alpinista. Devetnajstega februarja sta s težkimi nahrbtniki novemu snegu navkljub ponovno šest ur dostopala mimo jezera Laguna Sucia proti najinemu cilju ter na zadnji skalni rami prebila kratko noč. Dvajsetega februarja sta prečila ledenik in vstopila v steno, splezala dvanajst znanih raztežajev in prvič bivakirala. Naslednji dan sta zagrizla v nepoznani previsni del stene in po nekaj borbe in negotovosti našla neverjeten prehod skozi najstrmejši del.»Ta dan sva v dvanajstih urah preplezala zgolj pet raztežajev, se pridružila smeri Le Petit Prince in drugič bivakirala. Tretji dan sva nadaljevala po omenjeni smeri do sedla in po zahodni steni splezala skupno šest raztežajev do vrha St. Exuperyja. Sestopila sva po Italijanski smeri, ponoči dosegla šotor na skalni rami in utrujena, a izpolnjena padla vanj. Peti dan sva z vso opremo sestopila v dolino«V Slovenijo se vračata čez teden dni. »Smer je ponudila začinjeno izkušnjo v najstrmejši alpski steni, ki sva jo kadar koli plezala,« sta še dodala po sporočilu za javnost, ki so ga posredovali s Planinske zveze Slovenija (PZS). V smeri sta leta 1994 poskušala Argentinca,in, a po sedmih raztežajih obrnila.Ime Mir sta za prvenstveno smer izbrala, ker sta v tej steni poskusila že ob prvem vremenskem oknu in obrnila, a jima smer v dolini ni dala miru, drugi razlog pa je bil ta, ker sta bila vse dni sama in sta plezala v miru, medtem ko je bila v popularnih smereh gneča. Krajnc in Lindič sta že večkrat plezala v Patagoniji , leta 2015 tudi na skupni odpravi, ko so skupaj s Tadejem Krišljem opravili vzpon na Cerro Torre po jugovzhodnem razu in prek grebena Adel, naveza Kranjc-Krišelj pa je takrat preplezala tudi prvenstveno smer Blockbuster v zahodni steni Mojon Roja, leta 2013 pa še prvenstveni smeri The Real Kekec v Fitz Royu in Dulce de Leche v El Mochu ter opravila drugo ponovitev jugovzhodnega raza v Cerro Torreju po odstranitvi svedrovcev.»Letošnjo patagonsko sezono je močan veter odnašal bolj v ledno plezanje, a sta Luka vseeno stisnila odlično novo smer v izredno strmi jugovzhodni steni Aguje Saint-Exupery in zaključila odlično bero letošnjih slovenskih vzponov v Patagoniji, katere velik delež sta prispevala tudi David Debeljak in mladi Gašper Pintar,« je letošnje dosežke slovenskih alpinistov v Patagoniji ocenil poznavalec, vrhunski alpinistDavid Debeljak (AO PD Rašica) in Gašper Pintar (AO PD Ljubljana Matica) sta (plezalno) leto prav tako začela v Patagoniji, kjer sta dobro izkoristila vremensko okno in v začetku februarja opravila ponovitev smeri Titanic (A0, 7a, M5, WI4, 950 m) na markantni stolp Torre Egger.»Epsko huda smer na verjetno najbolj ikoničen vrh daleč naokoli, vsekakor prava izbira glede na vreme in pogoje za plezanje. Mešanica strme, spodobno težke skale in lednih raztežajev, pa nekaj ledu v pokah in snežne gobe na vrhu,« je vtise strnil Debeljak, Pintar pa je v začetku januarja v navezi s FrancozomaDamienom in Benoitom preplezal tudi smer Supercanaleta v Fitz Royu (TD+ VI/5, 1500 m), so še zapisali pri PZS.