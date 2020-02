Slovenska asa ekspresno spravila na kolena tekmeca iz Srbije

Emini udarci tokrat hitri kakor sulice

Ema Kozin se je sinoči veselila že svoje 19. profesionalne zmage. FOTO: Cropix



Konec že po dveh minutah in 18 sekundah

Ljubljana – Vrhunska slovenska profesionalna boksarjainsta z odliko opravila tudi z včerajšnjima »pripravljalnima« dvobojema na mednarodni prireditvi v Donauwörthu pri Augsburgu. S svojima tekmecema sta – kot da bi se dogovorila – opravila že v uvodni rundi, k predaji pa sta ju prisilila na podoben način oziroma z enakim udarcem – v predel jeter. Kar niti ni čudno, saj sta se za tokratna spopada pripravljala pod vodstvom istega trenerja –iz Boksarskega kluba Tivoli.Medtem ko je Kozinova (19 zmag, 10 s k. o., 1 neodločen izid, brez poraza) v obračunu srednje kategorije (do 72,574 kg) nokavtirala Srbkinjo(2 zmagi, 1 s k. o., 7 porazov), je prav tako neporaženi Baković za enajsto zaporedno zmago (9. s k. o.) v supervelterski (do 69,85 kg) spravil na kolena Radaninega rojaka(1 zmaga, 1 s k. o., 1 neodločen izid, 13 porazov).»Po eni strani sem imela kar srečo, saj sem jo res dobro zadela v trenutku, ko je malo dvignila roko,« je priznala 21-letna boksarka iz Šmartnega ob Savi, ki jo je posebej pohvalil tudi njen dolgoletni trener. »Za oba naša boksarja, ki sta s svojo predstavo navdušila gledalce in prireditelje, je bil to zelo koristen 'trening', v katerem nista prejela niti enega resnejšega udarca. Ema je bila tokrat hitra kot sulica, po dvoboju pa ni mogla iz svoje kože, saj se ji je nasprotnica, ki je do konca štetja ostala na kolenih, celo zasmilila,« je zaupal 44-letni Korošec in razkril, da so jih v Nemčiji sprejeli odprtih rok.Tako so se že dogovorili za nastop na naslednji prireditvi 18. aprila v Augsburgu, na kateri bo Kozinova svoja šampionska pasova združenj WBF in WIBA branila proti vrhunski urugvajski izzivalki(25 zmag, 8 s k. o., 5 porazov).Kakor vse kaže, se bo čez dva meseca v augsburški ring povzpel tudi Baković, ki je odpor Veljkovića zlomil po vsega dveh minutah in 18 sekundah. »Obračuna je bilo konec po mojem prvem resnejšem udarcu. Ko me je Bojan poskusil napasti, sem ga močno zadel z levim aperkatom v telo, po katerem ni mogel več nadaljevati dvoboja,« je opisal 30-letni Ljubljančan in potrdil, da je že sredi dogovorov tudi za nastop 18. aprila v Augsburgu.