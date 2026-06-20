Slovenska asa v Montevarchiju za zgodovino

Slovenska motokrosistična asa Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (KTM) sta odlično začela dirkaški konec tedna na preizkušnji za svetovno prvenstvo v Montevarchiju. V kvalifikacijah razreda MXGP sta bila najhitrejša, Gajser je osvojil prvo mesto pred Pancarjem.

Naša dirkača sta tako sploh prvič, odkar oba tekmujeta v kraljevski kategoriji, zasedla prvi dve mesti v kvalifikacijah. Za Pancarja je tudi sicer najboljši kvalifikacijski dosežek, saj je bil doslej najvišje lani s četrtim mestom v Nemčiji. V letošnji sezoni se do danes še ni prebil med deseterico, ki v kvalifikacijah dobi točke.

Tudi za Gajserja je današnji kvalifikacijski nastop najboljši v sezoni 2026, saj zmage do Montevarchija še ni imel, bil je enkrat drugi in dvakrat tretji. Za slovenskima asoma, ki sta prevladovala v celotni kvalifikacijski preizkušnji, Gajser pa je bil na koncu prvi za 4,8 sekunde, je bil tretji Italijan Andrea Adamo.

Vodilni v skupni razvrstitvi, Belgijec Lucas Coenen, je bil šesti, pred njim sta končala še Francoza Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je v točkovanju drugi, je bil tokrat v kvalifikacijah šele sedmi.

Z desetimi točkami je Gajser malenkost zmanjšal zaostanek za vodilno trojico sezone; Coenen ima zdaj 409, Herlings 346, Febvre pa 316 točk. Gajser je pri 304 točkah, Pancar (92 točk) pa je ostal na 15. mestu.

Peklaj pristal na 24. mestu

V razredu MX2 ta konec tedna nastopa tudi Jaka Peklaj, ki lovi prve letošnje točke. V kvalifikacijah je pristal na 24. mestu. Najhitrejši je bil Francoz Mathis Valin pred Špancem Guillemom Farresom in Južnoafričanom Camdenom McLellanom.

Proga v Montevarchiju je praktično nova za vse udeležence SP, saj je dirko na najvišji ravni nazadnje gostila leta 2006. Kljub temu jo Gajser pozna, saj je tam že vozil na nekaj dirkah italijanskega prvenstva in na nekaj preizkušnjah, ko je bil še otrok.

Prva vožnja za VN Italije v razredu MXGP bo jutri ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10. Dirki v kategoriji MX2 bosta ob 13.15 in 16.10.