  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Slovenska asa v Montevarchiju za zgodovino

Tim Gajser in Jan Pancar sta navdušila v kvalifikacijah za jutrišnjo dirko motokrosistov v razredu MXGP v Italiji.
Jan Pancar je zaostal le za Timom Gajserjem. FOTO: Jure Eržen/Delo
Galerija
Jan Pancar je zaostal le za Timom Gajserjem. FOTO: Jure Eržen/Delo
M. Š., STA
20. 6. 2026 | 20:10
2:58
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska motokrosistična asa Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (KTM) sta odlično začela dirkaški konec tedna na preizkušnji za svetovno prvenstvo v Montevarchiju. V kvalifikacijah razreda MXGP sta bila najhitrejša, Gajser je osvojil prvo mesto pred Pancarjem.

image_alt
Gajserju v drugo niso dovolili štartati: To je bilo težko sprejeti

Naša dirkača sta tako sploh prvič, odkar oba tekmujeta v kraljevski kategoriji, zasedla prvi dve mesti v kvalifikacijah. Za Pancarja je tudi sicer najboljši kvalifikacijski dosežek, saj je bil doslej najvišje lani s četrtim mestom v Nemčiji. V letošnji sezoni se do danes še ni prebil med deseterico, ki v kvalifikacijah dobi točke.

Tudi za Gajserja je današnji kvalifikacijski nastop najboljši v sezoni 2026, saj zmage do Montevarchija še ni imel, bil je enkrat drugi in dvakrat tretji. Za slovenskima asoma, ki sta prevladovala v celotni kvalifikacijski preizkušnji, Gajser pa je bil na koncu prvi za 4,8 sekunde, je bil tretji Italijan Andrea Adamo.

Vodilni v skupni razvrstitvi, Belgijec Lucas Coenen, je bil šesti, pred njim sta končala še Francoza Maxime Renaux in svetovni prvak Romain Febvre. Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je v točkovanju drugi, je bil tokrat v kvalifikacijah šele sedmi.

Z desetimi točkami je Gajser malenkost zmanjšal zaostanek za vodilno trojico sezone; Coenen ima zdaj 409, Herlings 346, Febvre pa 316 točk. Gajser je pri 304 točkah, Pancar (92 točk) pa je ostal na 15. mestu.

Peklaj pristal na 24. mestu

V razredu MX2 ta konec tedna nastopa tudi Jaka Peklaj, ki lovi prve letošnje točke. V kvalifikacijah je pristal na 24. mestu. Najhitrejši je bil Francoz Mathis Valin pred Špancem Guillemom Farresom in Južnoafričanom Camdenom McLellanom.

Proga v Montevarchiju je praktično nova za vse udeležence SP, saj je dirko na najvišji ravni nazadnje gostila leta 2006. Kljub temu jo Gajser pozna, saj je tam že vozil na nekaj dirkah italijanskega prvenstva in na nekaj preizkušnjah, ko je bil še otrok.

Prva vožnja za VN Italije v razredu MXGP bo jutri ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10. Dirki v kategoriji MX2 bosta ob 13.15 in 16.10.

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Drugo
Formula 1

Pošiljali so ga že v pokoj, odgovoril jim je na najboljši možni način

Pri Ferrariju so se po zaslugi britanskega veterana Lewisa Hamiltona po sušnih 596 dnevih znova veselili zmage v formuli 1.
Miha Šimnovec 15. 6. 2026 | 16:54
Preberite več
Šport  |  Drugo
Motociklizem

Boj za naslov svetovnega prvaka se je na Češkem še zaostril

Italijanski motociklistični as Francesco Bagnaia je bil najhitrejši na šprinterski dirki razreda motoGP v Brnu.
20. 6. 2026 | 16:30
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Zgodba o Kimiju Antonelliju

Odgovorni pri Ferrariju zaradi banalnega razloga zavrnili Antonellija

Pri Mercedesu imajo novega svetovnega »rock« zvezdnika. Toto Wolff, vodja nemške ekipe v formuli 1, je že zgodaj prepoznal nadarjenost mladega Italijana.
Miha Šimnovec 8. 6. 2026 | 16:10
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Monako dobil novega kralja, smola Prevčevega favorita

Italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli je na ozkih ulicah Monte Carla le še potrdil veliko nadarjenost.
Miha Šimnovec 7. 6. 2026 | 17:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Po več kot dvanajstih letih spregovoril pilot, ki je reševal Schumacherja

Yannick Dainese je v pogovoru za francoski športni časnik L'Équipe razkril podrobnosti ene od najodmevnejših reševalnih akcij.
Miha Šimnovec 1. 6. 2026 | 21:23
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Napad ali nesreča? Nekdanji zvezdnik formule 1 ranjen na Tajskem

Lokalne oblasti so sicer že sprožile preiskavo dogodka, v katerem je Mika Salo staknil grdo rano na nogi, ki so mu jo morali zašiti s kar 28 šivi.
Miha Šimnovec 29. 5. 2026 | 09:19
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Hamilton in Verstappen ne dajeta več nasvetov Antonelliju

Italijanski najstnik najhitrejši tudi na veliki nagradi Kanade v Montrealu. George Russell besno udaril po svojem dirkalniku formule 1.
Miha Šimnovec 25. 5. 2026 | 00:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Intervju

Gregor Golobič: »To so sekte«

Golobič je za N1 razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev.
20. 6. 2026 | 07:59
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar s cmokom v grlu, o Rogličevi uganki razmišlja cel kolesarski svet

Tadej Pogačar ima na švicarskih tleh privilegij, kakršnega ne bi dočakal nikjer drugje. O čem razmišlja Primož Roglič?
Nejc Grilc 18. 6. 2026 | 11:55
Preberite več
PremiumVideo
Mnenja  |  Komentarji
Tema dneva

Janez Janša na domačem terenu

V EU na področju migracij začenja prevladovati politika trde roke, bruseljska mantra je postalo krčenje birokracije, zeleni prehod pa je izgubil veliko zagona.
Peter Žerjavič 19. 6. 2026 | 20:41
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Bruselj

Janša: Bliža se konec socialnega turizma in tihotapljenja ljudi

Slovenija se je pridružila 18 članicam EU, ki zahtevajo bistveno spremembo imigracijske politike tudi v praksi.
19. 6. 2026 | 17:12
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Izobraževanje in trg dela

Šola ne zmore vsega, nujno je povezovanje s podjetji

Sodelovanje z gospodarstvom omogoča boljšo usklajenost šolskih kurikulov z aktualnimi trendi in potrebami delodajalcev.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri v energetiki

86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

Napredovanja krepijo pripadnost in motivacijo, z zaposlovanjem zunanjih strokovnjakov pa podjetje hitro dobi želena znanja in nove izkušnje.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Kadri

Kako energetika lovi mlade talente

Več kot 80 odstotkov podjetij iz energetske panoge podatkih iz lanskoletne ankete Energetske zbornice sodeluje z izobraževalnimi ustanovami.
Milka Bizovičar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Zdravje
Bolniške odsotnosti

Vsak dan na bolniški 53.000 Slovencev, strošek presegel 1,3 milijarde evrov

Nova pravila za več odgovornosti, ki pa ne posegajo v pravice pacientov.
Barbara Hočevar 20. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

motokrosTim GajserJan PancarMXGPMontevarchi

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Motokros

Slovenska asa v Montevarchiju za zgodovino

Tim Gajser in Jan Pancar sta navdušila v kvalifikacijah za jutrišnjo dirko motokrosistov v razredu MXGP v Italiji.
20. 6. 2026 | 20:10
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Utopitev

Potapljači so našli utopljenca v gramoznici

Uprava RS za zaščito in reševanje je danes nekaj minut po 16. uri sporočila novico o nesreči na vodi in sicer na območju Banute nedaleč od Lendave.
20. 6. 2026 | 18:42
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
OFSAJD

Ofsajd vol.3: Če je tekma dolgočasna, zaspim. Če je dobra, prebudi narod.

Prof. dr. Uroš Ahčan je nogomet nekoč igral, danes pa ga zaradi poškodovanega kolena spremlja predvsem s kavča.
Petra Kovič 20. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Sloveniji

Lipowitz je bika zgrabil za roge, po Vršiču v zeleni majici

Nemški as upravičil vlogo favorita ob dvojni zmagi Red Bulla Bore Hansgrohe v 4. etapi dirke po Sloveniji, Jakob Omrzel do 3. mesta in bele majice.
Miha Hočevar 20. 6. 2026 | 17:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Skupina močnejših neviht se je zlila v Ljubljani in zalila podvoze

Za večji del države je Arso vremensko opozorilo zvišala z rumenega na oranžno, jutri opozorilo za vročino.
20. 6. 2026 | 17:16
Preberite več
Video
Magazin  |  Zanimivosti
OFSAJD

Ofsajd vol.3: Če je tekma dolgočasna, zaspim. Če je dobra, prebudi narod.

Prof. dr. Uroš Ahčan je nogomet nekoč igral, danes pa ga zaradi poškodovanega kolena spremlja predvsem s kavča.
Petra Kovič 20. 6. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Sloveniji

Lipowitz je bika zgrabil za roge, po Vršiču v zeleni majici

Nemški as upravičil vlogo favorita ob dvojni zmagi Red Bulla Bore Hansgrohe v 4. etapi dirke po Sloveniji, Jakob Omrzel do 3. mesta in bele majice.
Miha Hočevar 20. 6. 2026 | 17:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Skupina močnejših neviht se je zlila v Ljubljani in zalila podvoze

Za večji del države je Arso vremensko opozorilo zvišala z rumenega na oranžno, jutri opozorilo za vročino.
20. 6. 2026 | 17:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Razno
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjePodjetniške zvezdeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo