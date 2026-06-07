Slovenska atleta tretja v diamantni ligi, presenetljiv poraz Duplantisa

Slovenski šampion v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Stockholmu osvojil tretje mesto. Tako prvič v letošnji (poletni) sezoni ni zmagal. Anej Čurin Prapotnik, naš drugi predstavnik na tem mitingu, je bil z 10,28 sekunde tretji v teku na 100 metrov, ki sicer ni štel za točkovanje v ligi. Armand Duplantis je doživel enega redkih porazov.

Največjega zvezdnika svetovne atletike je v skoku s palico ugnal Kurtis Marschall. Avstralec, bronast na svetovnih prvenstvih 2023 in 2025 ter tudi na letošnjem dvoranskem SP, je preskočil 5,90 m, Duplantis pa je bil s 5,80 m drugi. Švedski as nazadnje ni zmagal 21. julija 2023 na diamantni ligi v Monaku, potem je nanizal izjemen niz prvih mest. Tistega dne je končal na četrtem mestu, saj se je boril z manjšo poškodbo zadnje stegenske mišice.

Duplantis, ki je marca letos svetovni rekord prestavil na 6,31 m, je imel tokrat težave že na svoji začetni višini – 5,60 m je zmogel šele v drugem poskusu. Na njegovi drugi višini, 5,80 m, je bil prek letvice skočil v prvem poskusu, nato je izpustil 5,90 m. Na šestih metrih je bil neuspešen dvakrat, zadnji skok pa si je pustil za 6,05 m in bil vnovič neuspešen.

V metu diska je zmagal Šved Daniel Ståhl. Olimpijski šampion iz Tokia 2021 in trikratni svetovni prvak je vrgel 69,60 m. Drugi je bil Avstralec Matt Denny, bronasti z OI v Parizu 2024 je dosegel 69,02 m.

Čeh je bil s 66,23 m po prvi seriji drugi, pred njim je bil Stona s 66,41 m. Oba je z 69,60 m v drugi seriji prehitel Ståhl, potem pa z 69,02 m še Denny. V drugi seriji, v kateri je Čeh ostal brez izida, je Jamajčan Roje Stona vrgel 66,42 m, a je Čeh s 67,30 m v tretji seriji prišel na tretje mesto in mesto nižje potisnil Jamajčana.

Iz vodilne četverice je imel veljaven met v četrti seriji le Denny (64,90 m), peto je Ståhl odprl s svojim četrtim neveljavnim metom, Čeh je drugič ostal brez daljave v preglednici, Denny in Stona pa tudi nista popravila svojih najboljših izidov. Šved in Avstralec sta bila brez izida tudi v zadnji seriji, Čeh pa s 67,67 m ni izboljšal svoje uvrstitve. Četrti je bil s 66,42 m aktualni olimpijski zmagovalec Roje Stona. V skupnem seštevku imajo Čeh, Ståhl in Denny v vodstvu po 14 točk.

Čurin Prapotnik zadovoljen z drugim delom teka

Na 100 m je z 10,07 (veter +0,5 m/s) zmagal Britanec Jeremiah Azu, ki je marca lani osvojil dvoranska naslova na 60 m tako na SP kot tudi na EP ter bil tudi tretji na EP na 100 m leta 2022.

Dve stotinki za njim je bil Taymir Burnet, član bronastih nizozemskih štafet na lanskem SP v Tokiu na 4 X 100 m in na dvoranskem SP na 4 X 400 m leta 2022 v Beogradu. Bil je tudi v štafetah na EP, ki sta bili srebrna leta 2024 in bronasta leta 2018.

»Hvaležen sem, da sem dobil priložnost za nastop na tako pomembni tekmi. To mi daje dodatno motivacijo za naslednje tekme v sezoni. Moj nastop je bil dober in obenem tudi slab. Štartal sem kar dobro, potem pa po 15, 20 metrih malo zaostal. Zadovoljen sem z drugim delom teka, kjer ne zaostajam več, kot sem lani, kar je bila moja največja težava. Imam zelo konstantne čase v sezoni in sem vesel, da ostajam zdrav,« je pojasnil Čurin Prapotnik, ki je drugi najhitrejši Slovenec v zgodovini za našim rekorderjem Maticem Osovnikarjem (10,13).