Slovenska borka zablestela na generalki za evropsko prvenstvo

Tbilisi bo med 16. in 19. aprilom gostil 75. evropsko prvenstvo v judu, minuli konec tedna pa so se v glavnem mestu Gruzije judoisti in judoisti borili za točke svetovnega pokala na tekmovanju za grand slam. Med Slovenci si jih je največ izbojevala Kaja Kajzer, ki se je v kategoriji do 63 kilogramov izkazala z bronasto kolajno.

Zanjo je ugnala Belorusinjo Jano Makreckajo, Hrvatico Ivo Oberan in Francozinjo Gaetane Deberdt, edini poraz je doživela v polfinalu, v katerem je morala priznati premoč Nizozemki Joanne Van Lieshout. To je bilo za 26-letno Ljubljančanko že 16. odličje v svetovnem pokalu.

Kaja Kajzer je pod vodstvom trenerja Luke Kuralta potrdila vrhunsko pripravljenost. FOTO: Tamara Kulumbegashvili/IJF

Blizu žlahtni kovini je bila v Tbilisiju tudi Metka Lobnik, ki je v kategoriji do 78 kilogramov izgubila obračun za bronasto kolajno in pristala na petem mestu, do uvrstitve pa se je od naših z devetim mestom v kategoriji do 81 kilogramov dokopal tudi Nace Herkovič.

Slovenske barve so v gruzinski metropoli branili še Gal Blažič (do 60 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg), ki pa so se po porazih z domačimi borci že po uvodnih dvobojih poslovili od tekmovanja.