Slovenska dekleta v Lodž, fantje v Tokio

Mednarodna odbojkarska zveza je objavila še zadnja prizorišča kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu, ki bodo med 16. septembrom in 8. oktobrom. V boj za olimpijsko vozovnico se bosta prvič podali obe slovenski reprezentanci. Slovenke bodo igrale v Lodžu, Slovenci pa v Tokiu.

V obračune za nastop na olimpijskem turnirju se bodo prve vključile odbojkarice, ki bodo na kvalifikacijskem turnirju igrale med 16. in 24. septembrom v Lodžu na Poljskem, kjer se bodo merile z reprezentancami Poljske, Italije, ZDA, Nemčije, Tajske, Kolumbije in Južne Koreje.

V Lodžu so se slovenska dekleta prvič predstavila leta 2019 na evropskem prvenstvu in takrat še pod vodstvom italijanskega stratega Alessandra Chiappinija zabeležila zgodovinsko prvo zmago na EP. Slovenkam se je ob tem prvič uspelo prebiti tudi v izločilne boje, tekmovanje pa so končale na 16. mestu.

Tekmovanje v skupini A bo gostil Ningbo, kjer bodo gostiteljica Kitajska, Srbija, Dominikanska republika, Nizozemska, Kanada, Češka, Mehika in Ukrajina, v skupini B v Tokiu pa bodo potekali obračuni Japonske, Brazilije, Turčije, Belgije, Bolgarije, Portorika, Argentine in Peruja.

Slovenski odbojkarji bodo olimpijsko vozovnico lovili v Tokiu in tako še tretjič v tej reprezentančni sezoni odpotovali v Azijo. Na Japonskem so namreč odigrali prvi turnir elitne lige narodov, tretji turnir pa jih čaka v začetku julija na Filipinih.

V japonski prestolnici se bo kvalifikacijski turnir odvijal med 30. septembrom in 8. oktobrom, na njem pa bodo ob Sloveniji in Japonski nastopile še izbrane vrste ZDA, Srbije, Turčije, Tunizije, Egipta in Finske.

Preostala turnirja bosta gostila Rio de Janeiro, kjer bodo igrali Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, ter kitajski Xi'an, kjer se bodo merile Kitajska, Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.