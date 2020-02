Slovenska himna za Anko Pogačnik v Bratislavi

Bratislava – Slovenska judoistka Anka Pogačnik je petič okusila slast zmage v svetovnem pokalu, potem ko je na turnirju v glavnem mestu Slovaške opravila z vsemi tekmicami v kategoriji do 70 kilogramov. Njen podvig je s tretjim mestom dopolnila mlada Lia Ludvik (do 63 kg).



Zlato lovoriko si je Pogačnikova izbojevala po zmagah nad Britanko Kelly Petersen Pollard (z vazarijem), Poljakinjo Urszulo Hofman (z iponom), Švicarko Alino Lengweiler (z iponom) in Japonko Utane Sugijama (z vazarijem).



Lia Ludvik, ki je veliko nadarjenost potrdila z bronasto kolajno, se je tako pri 19 letih prvič povzpela na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.

Izgubila je le z Japonko

Na poti do svojega doslej največjega uspeha je obetavna judoistka kluba Z'dežele Sankaku ugnala Belgijko Selino Delen (z iponom), Nemko Dewi De Vries (z iponom) in Švicarko Carino Hildbrand (z iponom), edini poraz pa ji je zadala Japonka Momo Tacukava, ki je zmagala s tako imenovano zlato točko v podaljšku.



Ni veliko manjkalo, pa bi se slovesne razglasitve najboljših v Bratislavi, kjer moči meri 154 judoistk iz 29 držav, udeležila tudi Teja Tropan (do 52 kg), ki si je po treh zmagah in dveh porazih izbojevala peto mesto. Zarja Tavčar (do 63 kg) je pristala na devetem mestu, Metka Lobnik (do 78 kg) pa je ostala brez uvrstitve.