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Drugo

Slovenca še do brona na SP v Kanadi

Matevž Manfreda se je po zlati lovoriki na svetovnem prvenstvu do 23 let v Halifaxu na zmagovalni oder povzpel še skupaj z Anžetom Pikonom.
Matevž Manfreda in Anže Pikon sta se izkazala s tretjim mestom. FOTO: KZS
Galerija
Matevž Manfreda in Anže Pikon sta se izkazala s tretjim mestom. FOTO: KZS
M. Š., STA
5. 7. 2026 | 22:12
5. 7. 2026 | 23:38
2:05
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Slovenska kajakaša Matevž Manfreda in Anže Pikon sta na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah za mlajše člane v Halifaxu osvojila bronasto kolajno na 500-metrski razdalji. Po petkovi osvojitvi naslova svetovnega prvaka v konkurenci do 23 let na 200-metrski razdalji se je tako Manfreda (skupaj s Pikonom) zadnji dan tekmovanja veselil še enega odličja.

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Preselil bi se nekam, kjer so pogoji za trening in študij boljši kot pri nas

Že pred prvenstvom sta Matevž in Anže sodila v krog favoritov za najvišje uvrstitve, navsezadnje sta bila bronasta tudi na lanskem prvenstvu do 23 let na Portugalskem, pričakovanja pa sta upravičila v vseh nastopih v Kanadi.

V kvalifikacijski skupini sta neposredno uvrstitev v finale zgrešila za las in imela skupno drugi čas predtekmovanja, v polfinalni skupini sta bila najboljša, v odločilni tekmi prvenstva pa sta v cilj pred slovensko navezo priveslala le Madžara in Nemca.

Veselita se kolajne in naslednjih preizkušenj

»Vesela sva te kolajne. Pogoji so bili zahtevnejši kot običajno, tudi tekma bi lahko bila malo boljša, ampak sva zelo zadovoljna in se veseliva naslednjih preizkušenj,« je v izjavi za kajakaško zvezo povedal Manfreda.

»To je dobra popotnica za naprej. Čez nekaj več kot štiri tedne nas čaka še svetovno prvenstvo v Poznanju, do takrat lahko najino formo še nadgradiva in doseževa res dober rezultat,« je dodal Pikon.

Manfreda in Pikon se bosta iz Halifaxa preselila v Montreal, kjer bo konec tedna tretja letošnja tekma za svetovni pokal v šprintu na mirnih vodah. Poleg njiju bosta tam slovenske barve zastopali še kajakašici Anja Apollonio in Mia Medved.

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kajakaštvo na mirnih vodahMatevž ManfredaAnže PikonHalifax

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