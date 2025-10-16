Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca v četrtfinalu EP

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je na ekipnem evropskem prvenstvu v Zadru prebila v četrtfinale, potem ko je v osmini finala s 3:1 premagala Moldavijo. V četrtfinalu jo v petek čaka Portugalska, ki je s 3:2 izločila Španijo.

Za Slovenijo je tokrat dve zmagi prispeval Darko Jorgić, eno Bojan Tokić, le prvi dvoboj se je končal v korist Moldavcev, ko je Deni Kožul izgubil proti najboljšemu tekmečevemu igralcu Vladislavu Ursuju z 0:3. Tokić je svojega tekmeca Denisa Terno ugnal gladko s 3:0. »Na tem prvenstvu sem razpoložen in vesel, da sem s temi fanti. Imamo odlično vzdušje in vsi kažemo kakovosten namizni tenis. Ne bojimo se nikogar in za zdaj gre vse v pravo smer," je za Namiznoteniško zvezo Slovenije povedal Tokić.

Jorgić, 10. igralec sveta, pa je najprej s 3:1 odpravil Andreija Putuntico, nato pa v odločilnem dvoboju gladko s 3:0 še Ursuja. »Igral sem taktično odlično, zato sem tudi dobil ta dvoboj. Ponosen sem na ekipo, ampak turnirja še ni konec,« pravi Jorgić.

Na tekmovanja se je na evropskem prvenstvu vrnil Bojan Tokić. FOTO: Worldtabletennis.com

»Darko je na tem prvenstvu res razpoložen, kar zanj ni nič nenavadnega, saj vedno da vse za ekipo. Ne poznam igralca, ki bi v svojem programu naredil toliko za ekipo, kot naredi on. S takšnim Darkom, če se še Deni malce prebudi, in z Bojanom na 'trojki' smo zelo nevarna ekipa,« je povedala selektorica slovenske reprezentance Andreja Ojsteršek Urh.

Svojo kakovost bodo Slovenci morali znova pokazati v petek, ko jih čaka boj za polfinale in posledično kolajno s Portugalci. Ti so po napetem in več kot triurnem boju ugnali Španijo.