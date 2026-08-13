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Drugo

Slovenska plavalca ostala brez polfinala

Primož Šenica Palvetič in Sašo Boškan se nista uvrstila v popoldanski finale na 200 m prosto. Danes je na EP v plavanju pet končnih odločitev.
Primož Šenica Pavletič (levo) je postavil 61. čas kvalifikacij. FOTO: PZS/Grega Valančič
Galerija
Primož Šenica Pavletič (levo) je postavil 61. čas kvalifikacij. FOTO: PZS/Grega Valančič
T. E., STA
13. 8. 2026 | 11:23
1:59
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Slovenska plavalca Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan se na evropskem prvenstvu v Parizu nista uspela uvrstiti v popoldanski polfinale na 200 m prosto. Boškan je dosegel 50. čas kvalifikacij, Šenica Pavletič pa 61. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Avstrijec Christian Giefing z novim avstrijskim rekordom.

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Neža Klančar bo nastopila v svoji paradni disciplini

V kvalifikacijah je nastopilo 80 plavalcev. Boškan je dosegel čas 1:48,38, s čimer je 23-letni plavalec Triglava zaostal tako za svojim državnim rekordom iz leta 2023 (1:47,62) kot tudi za svojim najboljšim časom letos (1:48,73), doseženim konec aprila v Banjaluki.

Neža Klančar jutri v akcijo

Šenica Pavletič je bil s časom 1:51,05 najhitrejši v svoji skupini, kar pa ni zadoščalo za uvrstitev v polfinale. Za 25-letnega člana PK Ljubljana je to najboljši dosežek letos, potem ko je aprila v Gradcu plaval 1:51,17. Giefing se je kot najhitrejši uvrstil v polfinale s časom 1:44,96. Britanec James Guy z drugim mestom kvalifikacij je bil za 0,44 stotinke sekunde počasnejši, Francoz Sauveur Cristofini s tretjim pa za 0,97 stotinke.

Danes je na EP v plavanju pet končnih odločitev. Jutri bo na 50 metrov prosto nastopila Neža Klančar, ki je zaradi bolezni izpustila dve preizkušnji. 

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