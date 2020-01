Slovenska reprezentanca prvič na olimpijskih igrah

Darko Jorgić je prispeval pomembni točki k uspehu slovenske reprezentance. FOTO: AFP

Slovenija : Indija 3:1

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre. Na kvalifikacijskem turnirju v portugalskem Gondomarju je po Iranu premagala še Indijo, kar je že zadostovalo, da postane ena izmed osmih reprezentanc, ki so si na Portugalskem zagotovile olimpijskoDvoboj z Indijo, sicer šesto nosilko turnirja, ki je imela na papirju več možnosti za zmago, je bil izenačen, končal pa se je z zmago Slovencev 3:1. Dve točki je prispeval, eno pa. Še najmanj dramatična je bila uvodna igra dvojic, v katerih sta bilain Bojan Tokić nemočna. Jorgić je nato dobil dva izenačena niza proti Sathiyanu Gnanasekaranu, slednji je tako izgubil voljo in v tretjem nizu osvojil vsega tri točke. Dramo je napovedal dvoboj med Tokićem in. Slovenec je že zaostajal z 1:2, a se nato predramil in zanesljivo dobil dva niza za preobrat. Tudi Jorgić je protiizgubil prvi niz, a to ga ni iztirilo, dobil je naslednje tri, kar je bil razlog za veliko veselje izbrancevReprezentance, ki so se uvrstile na igre, turnirja ne bodo nadaljevale. Za še eno olimpijsko vozovnico, ki je še na voljo, se bodo do nedelje potegovale le poraženke osmine finala.Deni Kožul/Bojan Tokić - Sharath Kamal Achanta/Harmeet Desai 0:3 (-9, -7, -5)Darko Jorgić - Sathiyan Gnanasekaran 3:0 (9, 10, 3)Bojan Tokić - Harmeet Desai 3:2 (-5, 10, -6, 5, 6)Darko Jorgić - Sharath Kemal Achanta 3:1 (-10, 7, 10, 8)