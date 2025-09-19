  • Delo d.o.o.
    Drugi športi

    Slovenska reprezentanca z Janjo Garnbret v Seulu z visokimi cilji

    Seul bo zadnji teden septembra gostil 19. izvedbo svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Najboljša plezalka v lov za 9. in 10. zlato kolajno
    Janja Garnbret (v sredini) in drugi slovenski reprezentanti v športnem plezanju so že v Seulu, kjer se bo v ponedeljek začelo 19. svetovno prvesntvo. FOTO: PZS
    Janja Garnbret (v sredini) in drugi slovenski reprezentanti v športnem plezanju so že v Seulu, kjer se bo v ponedeljek začelo 19. svetovno prvesntvo. FOTO: PZS
    Š. R., STA
    19. 9. 2025 | 13:15
    Seul bo zadnji teden septembra gostil 19. izvedbo svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Slovenska reprezentanca z najboljšo na svetu Janjo Garnbret meri na najvišja mesta v balvanih in težavnosti. S prvenstvom v Južni Koreji bo padel zastor na sezono tekmovanj najvišje ravni v tem športu leta 2025.

    Prvenstvo se bo začelo v v ponedeljek zgodaj zjutraj po slovenskem času s kvalifikacijami v težavnosti.

    Garnbret kot dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja sodi med prve favoritinje prvenstva v težavnosti in balvanih. V hitrosti Slovenci ne bodo tekmovali. Z desetimi kolajnami, ki jih je od leta 2016 osvojila Garnbret, od tega osmimi najžlahtnejšega leska, je rekorderka SP.

    Šestindvajsetletnica je zadnji dve leti nepremagljiva. Od 12. avgusta 2023, ko je na SP v Bernu v težavnosti kot posamični disciplini zasedla drugo mesto, je Korošica zmagala na vseh tekmah, na katerih je nastopila.

    Po olimpijskih igrah v Parizu 2024 in lanski tekmi v Kopru si je vzela devetmesečni premor od tekmovanj. Pred SP je letos nastopila le na dveh svetovnih pokalih, v Innsbrucku je slavila tako v balvanih in težavnosti, v Kopru pa je bila znova razred zase za rekordno 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti.

    Na zadnjem SP v Bernu je osvojila dvojno krono v balvanih in v kombinirani disciplini balvani in težavnost, v kateri je konkurenco premagala tudi na OI v Parizu. Tokrat na SP ne bo kombinacije kot samostojne discipline. Ker gre za klasičen tekmovalni format, takšen bo tudi na naslednjih poletnih OI v Los Angelesu 2028, se bodo plezalci pomerili v treh disciplinah - poleg hitrosti še v težavnosti in balvanih.

    Garnbret v Seulu pogleduje proti še tretjemu zlatemu dvojčku. Na SP v Innsbrucku 2018 je bila zlata v balvanih in kombinaciji ter srebrna v težavnosti, na SP v Hachiojiju 2019 pa je osvojila zlati trojček – balvani, težavnost, kombinacija. SP v Moskvi leta 2021 je izpustila.

    »Svetovnega prvenstva se zelo veselim. Sem dobro pripravljena, v Seul sem prišla že pred nekaj dnevi, se privadila na časovni zamik in povsem aklimatizirala. Jasno, SP je tekmovalni vrhunec sezone, zato si želim prikazati najboljše plezanje letos in v tem uživati. V Južni Koreji je vedno dobro vzdušje, res obožujejo plezanje in vse to še dodaja k motiviranosti,« je šampionka dejala za spletno stran Planinske zveze Slovenije.

    Iz kroga v krog

    Garnbret je poskrbela za edine letošnje stopničke slovenske reprezentance pred Seulom. Za druge člane odprave bo SP priložnost, da sezono končajo v velikem slogu.

    V težavnosti se bodo pomerili še Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Lucija Tarkuš in Mia Krampl ter Luka Potočar. V balvanih bodo poleg Garnbret, ki bo edina od Slovencev nastopila v dveh disciplinah, tekmovali še Jennifer Buckley, Katja Debevec in Anže Peharc.

    Gorazd Hren je previden. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Gorazd Hren je previden. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Gremo iz kroga v krog, Najprej smo osredotočeni na kvalifikacije. Verjamem, da jih bomo uspešno odkljukali, nato naredili še kakšen trening. Šele potem gre zares s polfinalom in verjamem, da finalom do konca,« je optimističen vodja slovenske odprave Gorazd Hren.

    Selektor upa, da bo imela Garnbret v finalu slovensko družbo. V Kopru so bile ob zmagovalki Garnbret finalistke še Rakovec kot peta ter Rekar in Tarkuš, ki sta končali na sedmem oziroma osmem mestu.

    Velika dolžnica je Krampl, ki je 2019 in 2021 na SP že posegla po srebrnih medaljah v težavnosti in kombinaciji, to sezono pa ji ni šlo vse po načrtih.

    »Moj edini cilj za to prvenstvo je odplezati po najboljših močeh. Brez lovljenja rezultatov, brez napak in res dati vse, kar imam, v dani smeri. Če mi to uspe, bom s plezanjem zadovoljna. Čaka nas še nekaj treninga, pomembno je, da ostanemo aktivirani, ohranimo formo, se dobro regeneriramo in predvsem 'naštimamo glavo' za tekmo,« je dejala Krampl.

    Selektor računa na kolajne

    Finale si želi tudi Potočar, ki je na SP v Moskvi 2021 že stal na zmagovalnem odru, ko je bil drugi v težavnosti. »Počutim se dobro. Po Kopru sem naredil veliko dobrih in težkih treningov, tako da sem zadovoljen, kako sem izkoristil čas. Glede na letošnjo sezono je prvi cilj finale. Do tekme imamo še nekaj dni, še nekaj treninga, nato dan premora in tekma. Nič presenetljivega, bolj kot ne aktivacija, da bo počutje pred tekmo dobro.«

    Luka Potočar meri na finale. FOTO: PZS
    Luka Potočar meri na finale. FOTO: PZS

    Kvalifikacije balvanov bodo na sporedu v torek, petek bo v znamenju polfinala in finala v težavnosti, v soboto bodo po polfinalu in finalu znane nosilke balvanskih kolajn, v nedeljo pa nosilci odličij v balvanskem plezanju.

    Hkrati s članskim SP bo v Seulu tudi SP v paraplezanju s tremi slovenskimi plezalci, Tanjo Glušič z usmerjevalcem Mitjem Projetom v kategoriji B1, Manco Smrekar v kategoriji AU3 in Matejem Arhom v kategoriji AL1.

    Kljub nevšečnostim z izgubljeno prtljago in časovni razliki so vsi že normalno trenirali. Po kvalifikacijah bo finale prvenstva paraplezalcev na sporedu 23. in 24. septembra.

    Selektor Marko Guna ima visoka pričakovanja: »Sezona je bila uspešna, osvojili so že nekaj medalj. Držimo pesti, da se tudi s SP vrnejo z odličji, morda celo zmago.«

    Več iz teme

    Janja Garnbretšportno plezanjesvetovno prvenstvoSeulLuka PotočarJennifer Buckley

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

