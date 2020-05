Slovenska reprezentantka v judu začela najpomembnejšo bitko v življenju

Ljubljana – Vrhunska slovenska judoistka Anja Štangar, ki med 251 borkami, kolikor jih ima ta čas v kategoriji do 52 kilogramov točke za svetovni pokal, drži 40. mesto na svetovni lestvici, je začela doslej najtežjo bitko v svojem mladem življenju. Potem ko so ji pred kratkim odkrili raka (Hodkinsonov limfom), je že prejela prvo kemoterapijo, o čemer pišejo že tudi na spletni strani Svetovne judoistične zveze (IJF).



»Moje prioritete so se medtem spremenile, pri čemer sem spoznala, da obstajajo v tem boju določene podobnosti z judom. Imam nasprotnika, zdaj znotraj sebe, s katerim se moram boriti. To je najpomembnejša bitka v mojem življenju in prepričana sem, da bom v tem boju z rakavimi celicami zmagala in jih zbrisala iz svojega telesa,« je 24-letna Ljubljančanka, članica Olimpije, trdno odločena dobiti bitko z rakom.



Potem ko je prejela prvo kemoterapijo, se je – kot je sama izjavila – počutila kot običajno. »Z ekipo, trenerko Olgo Štirba, sestro Marušo, družino, prijatelji in zdravniki, imamo skupni cilj, da bom prihodnje leto spet nared in bom lahko pomagala svoji sestri v pripravah za olimpijske igre v Tokiu, na katere si želim iti kot njena partnerka za sparing,« je še poudarila Anja Štangar, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali že z desetimi kolajnami na turnirjih za svetovni pokal. Zadnji dve, zlato in srebrno, si je novembra lani izbojevala v Kamerunu in Senegalu.