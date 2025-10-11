  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    Slovenska odprava je nastopila na Špartatlonu, eni najzahtevnejših preizkušenj na svetu. Fotografija je simbolična. FOTO: Rogan Ward/Reuters
    Slovenska odprava je nastopila na Špartatlonu, eni najzahtevnejših preizkušenj na svetu. Fotografija je simbolična. FOTO: Rogan Ward/Reuters
    Š. R., STA
    11. 10. 2025 | 15:29
    11. 10. 2025 | 15:29
    3:31
    Tekaško sezono je konec septembra zaznamoval nastop slovenske odprave na Špartatlonu, preizkušnji v Grčiji, ki velja za eno najzahtevnejših na svetu. Med več kot 400 tekmovalci iz 48 držav je najbolj izstopala slovenska ultramaratonka Nataša Robnik, ki je 246 kilometrov dolgo progo premagala v 26 urah in med ženskami osvojila tretje mesto.

    Robnikova je ciljno črto v Šparti prečkala s časom 26 ur, devet minut in 38 sekund. »Svoj najboljši čas na tukajšnji progi sem izboljšala za neverjetnih tri ure in šest minut,« je povedala po preizkušnji, na kateri jo je spremljal mož Bogdan.

    Dodala je, da očitno pride dan, ko gre skoraj vse gladko, kar pa ne pomeni, da ni bilo zahtevno. »Kot kaže, sem iz dobrih in predvsem slabih izkušenj potegnila najboljše,« je še dejala.

    Priznala je, da si takšnega dosežka ni predstavljala. »Moram pa priznati, da nisem niti sanjala, da sem sposobna takšnega rezultata. Zame je to kar malo vesoljsko. Dejstvo je, da nisem več najmlajša.«

    Slovenska ultramaratonka Nataša Robnik je na Špartatlonu med ženskami osvojila tretje mesto. FOTO: Tomi Lombar/Delo
    Slovenska ultramaratonka Nataša Robnik je na Špartatlonu med ženskami osvojila tretje mesto. FOTO: Tomi Lombar/Delo

    Razmere za tek so bile daleč od idealnih, saj je bilo v soboto toplo in vetrovno, sredi noči pa je začelo deževati, ozračje pa se je vse bolj ohlajalo. Petdesetletna Savinjčanka je svoj prvi Špartatlon končala leta 2015, drugega pa leta 2019, medtem ko je na tej preizkušnji dvakrat tudi odstopila.

    Špartatlon od leta 1984 oživlja zgodbo o Filipidesu, antičnem atenskem tekaču, ki so ga leta 490 pred našim štetjem poslali v Šparto po pomoč. Udeleženci morajo premagati 246 kilometrov in 3000 metrov višinske razlike. Štart je pod atensko akropolo, cilj pa v Šparti, kamor morajo tekači prispeti v 36 urah.

    Med ženskami je letos zmagala Madžarka Andrea Morocza (25:09:06) pred Grkinjo Despoino Simantraku (25:37:44). V moški konkurenci je slavil Čeh Radek Brunner, ki je s časom 21:24:35 kot prvi dosegel kip kralja Leonida v Šparti.

    Uspešni so bili tudi ostali slovenski tekači. Svoj prvi Špartatlon je pretekla Maja Rigač (30:50:53) in med ženskami osvojila deveto mesto. Spremljala sta jo mož Klemen Boštar in Neža Mravlje, hči večkratnega udeleženca te preizkušnje Dušana Mravljeta. Boštar je Špartatlon pretekel leta 2014, s čimer sta z Majo Rigač postala prvi slovenski zakonski par z opravljeno preizkušnjo.

    Šestdesetletni tekač Mirko Bogomir Miklič je bil najhitrejši med vsemi vrstniki in starejšimi. FOTO: Črt Piksi
    Šestdesetletni tekač Mirko Bogomir Miklič je bil najhitrejši med vsemi vrstniki in starejšimi. FOTO: Črt Piksi

    Letos so jo med Slovenci pretekli še Benjamin Žavbi (28:40:11), Mirko Bogomir Miklič (31:35:38) in Matej Marcen (33:46:04). Za Mikliča je bil to že šesti uspešno zaključen Špartatlon, pri čemer je bil šestdesetletni tekač najhitrejši med vsemi vrstniki in starejšimi udeleženci.

