Slovenska zastava plapolala tudi na zmagovalnem balkonu v Jerezu

Mladi slovenski dirkač Mark Kastelic je minuli konec tedna uspešno nastopil na preizkušnji za iberijski pokal razreda GT4 v Jerezu, kjer je skupaj s portugalskim sotekmovalcem Brunom Piresom zasedel skupno šesto mesto in drugo v svoji tekmovalni kategoriji. Za ekipo Mapetrol Lema Racing je to še ena odlična uvrstitev v sezoni, ki jo bo zaključila konec meseca v portugalskem Estorilu.

Za Marka je bila to prva dirka na sloviti stezi, poimenovani po trinajstkratnem svetovnem prvaku v motociklizmu Angelu Nietu. Že med petkovimi prostimi treningi so v moštvu naleteli na tehnične težave z dirkalnikom mercedes benz AMG GT4, ki pa so jih mehaniki pravočasno odpravili. Kastelic si je v sobotnih kvalifikacijah v močni konkurenci zagotovil 11. štartni položaj za nedeljsko preizkušnjo.

Uvodno dirko je začel Pires, po polovici pa je volan prevzel 18-letni up iz Ivančne Gorice, ki je napredoval proti deseterici. Tik pred koncem pa se je zgodil organizacijski spodrsljaj – prireditelji so namreč prehitro pokazali črno-belo karirasto zastavo, kar je zmedlo več dirkačev – tudi Marka. »Ravno sem prehiteval tekmeca, ko sem videl karirasto zastavo in odmaknil nogo s stopalke za plin. Šele nato sem ugotovil, da je do konca ostal še en krog,« je zaupal Kastelic, ki je zaradi zmede izgubil dve mesti, tako da je prvo dirko končal kot skupno dvanajsti in četrti v svojem razredu.

Mark Kastelic in Bruno Pires sta se razveselila novih stopničk. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Na drugi dirki se je slovensko-portugalska naveza odrezala še bolje. Kastelic je dirko začel odločno, pridobil nekaj mest in ob postanku za menjavo voznikov predal dirkalnik Piresu na osmem mestu. Portugalec je z odličnim drugim delom preizkušnje ekipo popeljal do skupnega šestega mesta in drugega v svoji kategoriji. Na zmagovalnem balkonu, na katerem običajno stojijo največja imena motošporta, je tako tokrat ponosno plapolala slovenska zastava.

Z drugim mestom v Jerezu sta Kastelic in Pires ohranila realne možnosti za osvojitev naslova prvaka v iberskem pokalu GT4. O končni razvrstitvi bo odločala zadnja dirka sezone, ki bo konec novembra v Estorilu, kjer ima slovenski dirkač že nekaj izkušenj.

»Za nami je super dan. Po prvi dirki, na kateri smo imeli tudi nekaj smole, nam je druga uspela odlično. Zdaj vodimo v točkovanju prvenstva, končna odločitev pa bo padla na stezi v Estorilu, ki jo dobro poznam. Tam smo lahko zagotovo še hitrejši,« je še dejal Kastelic.

Čeprav je to šele njegova prva sezona v razredu GT4, Kastelic vse bolj dokazuje, da ima Slovenija v njem novega upa avtomobilističnega športa, ki brezkompromisno sledi svojim sanjam.