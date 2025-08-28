Slovenske odbojkarice pred Turčijo dosegle še en mejnik

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu v Tajskem dosegla zgodovinski mejnik. Debitantsko zmago proti Argentini s 3:0 v Nakhon Ratchasimi je spremljal preboj med najboljših 20 na uradni lestvici FIVB. Gre za prvo slovensko zmago na svetovnih prvenstvih in potrditev sezone, v kateri ekipa gradi samozavest in rezultat.

V skupini D so Slovenke vzele niz ZDA in v petih nizih proti Češki osvojile prvi točkovni izplen na svetovnem prvenstvu. Za piko na i so suvereno in učinkovito odpravile še Argentinke s 3:0 v nizih. S tem so napredovale med najboljših 16 in v Bangkoku dobile tekmice iz evropskega vrha. V osmini finala bodo 1. septembra igrale proti Turčiji, aktualnim evropskim prvakinjam.

FOTO: OZS

Sledil je tudi skok na svetovni lestvici, kjer je Slovenija prvič doslej v elitni dvajseterici. Slovenska sezona je bila dolga in načrtna. Junijska zlata evropska liga in zgodnji avgust sta prinesla pomemben korak naprej in izkušnje za mlado reprezentanco. Z ravnokar sklenjenimi kvalifikacijami so Slovenke potrdile nastop na EuroVolley 2026, na svetovni lestvici pa lahko posežejo še nekoliko višje. Od 19. mesta jih namreč loči le 0,03 točke.