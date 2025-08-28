  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Slovenske odbojkarice pred Turčijo dosegle še en mejnik

    Slovenska reprezentanca v pričakovanju dvoboja osmine finala žanje sadove dobrih rezultatov tudi na svetovni lestvici, kjer je prvič med najboljših 20.
    Slovenske odbojkarice so se zavihtele med najboljših 20 na svetu. FOTO: OZS
    Galerija
    Slovenske odbojkarice so se zavihtele med najboljših 20 na svetu. FOTO: OZS
    N. Gr.
    28. 8. 2025 | 15:09
    28. 8. 2025 | 15:10
    1:52
    A+A-

    Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu v Tajskem dosegla zgodovinski mejnik. Debitantsko zmago proti Argentini s 3:0 v Nakhon Ratchasimi je spremljal preboj med najboljših 20 na uradni lestvici FIVB. Gre za prvo slovensko zmago na svetovnih prvenstvih in potrditev sezone, v kateri ekipa gradi samozavest in rezultat. 

    V skupini D so Slovenke vzele niz ZDA in v petih nizih proti Češki osvojile prvi točkovni izplen na svetovnem prvenstvu. Za piko na i so suvereno in učinkovito odpravile še Argentinke s 3:0 v nizih. S tem so napredovale med najboljših 16 in v Bangkoku dobile tekmice iz evropskega vrha. V osmini finala bodo 1. septembra igrale proti Turčiji, aktualnim evropskim prvakinjam.

    FOTO: OZS
    FOTO: OZS

    Sledil je tudi skok na svetovni lestvici, kjer je Slovenija prvič doslej v elitni dvajseterici. Slovenska sezona je bila dolga in načrtna. Junijska zlata evropska liga in zgodnji avgust sta prinesla pomemben korak naprej in izkušnje za mlado reprezentanco. Z ravnokar sklenjenimi kvalifikacijami so Slovenke potrdile nastop na EuroVolley 2026, na svetovni lestvici pa lahko posežejo še nekoliko višje. Od 19. mesta jih namreč loči le 0,03 točke.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Nad evropske prvakinje z upanjem in željo po zmagi

    Slovenske odbojkarice se bodo v ponedeljek v osmini finala svetovnega prvenstva v Bangkoku pomerile s Turčijo, ki je bila boljša od Kanade.
    27. 8. 2025 | 14:56
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Prva zmaga na SP

    Slovenke odpihnile Argentinke in si zagotovile nastop v osmini finala

    Slovenske odbojkarice so na Tajskem ob svojem prvencu na svetovnih prvenstvih v tretjem krogu predtekmovalne skupine D prišle do zgodovinske prve zmage.
    26. 8. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Drugi poraz

    Slovenke odločno začele, Čehinje pa končale

    Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Tajskem izgubila s Češko, ki je bila boljša s 3:2 (-22, -19, 23, 18, 13).
    24. 8. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Odbojkarice odščipnile niz Američankam

    Slovenske odbojkarice so spodbudno začele nastope na svojem premiernem svetovnem prvenstvu. V nedeljo priložnost za zmago proti Češki.
    22. 8. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje na domu

    Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

    Če otroci ne opravijo vseh izpitov, jih morajo starši vpisati v redni program. Lani se je šolalo na domu okoli 700 otrok, največ prvo- in drugošolcev.
    Simona Bandur 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Norveška

    Čeferin že vedel: namesto konca kariere sledi liga prvakov

    Nekdanji vojaški pilot, vajen misij v Afganistanu in Libiji, je prinesel v zgodbo Norvežanov element, ki ga v nogometu podcenjujejo, liga prvakov je realnost.
    27. 8. 2025 | 13:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SP v odbojkiSlovenijaTurčijaosmina finalasvetovno prvenstvosvetovna lestvicaSaša Planinšec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Drama v Lepeni

    Kam sta izginila Zappar in Ami, modrooka psa, pasme jakutska lajka?

    Režiser Eduard Miller v hribovju nad Lepeno že dva tedna išče pobegla pasja samca. Teren prezahteven celo za psa sledilca. Najditelju 5000 evrov nagrade.
    Polona Malovrh 28. 8. 2025 | 16:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Branilci naslova padli že na prvi oviri, težave Špancev so globoke

    Košarkarji Španije so gladko izgubili uvodno tekmo eurobasketa 2025, na katerem branijo naslov. Gruzija je bila boljša s 83:69.
    28. 8. 2025 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Med ruskimi tarčami tudi predstavništvo EU

    V Kijevu bodo danes zaznamovali dan žalovanja za žrtvami ruskega nočnega napada na prestolnico, v katerem je umrlo najmanj 18 ljudi.
    Boris Čibej 28. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska nesreča

    Štirikratni prvak Toura hudo poškodovan, odpeljali so ga s helikopterjem

    Britanski kolesar Chris Froome je na treningu hudo padel in utrpel številne zlome, a je ostal pri zavesti in ni v življenjski nevarnosti.
    28. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Slovenske odbojkarice pred Turčijo dosegle še en mejnik

    Slovenska reprezentanca v pričakovanju dvoboja osmine finala žanje sadove dobrih rezultatov tudi na svetovni lestvici, kjer je prvič med najboljših 20.
    28. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Med ruskimi tarčami tudi predstavništvo EU

    V Kijevu bodo danes zaznamovali dan žalovanja za žrtvami ruskega nočnega napada na prestolnico, v katerem je umrlo najmanj 18 ljudi.
    Boris Čibej 28. 8. 2025 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska nesreča

    Štirikratni prvak Toura hudo poškodovan, odpeljali so ga s helikopterjem

    Britanski kolesar Chris Froome je na treningu hudo padel in utrpel številne zlome, a je ostal pri zavesti in ni v življenjski nevarnosti.
    28. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    SP v odbojki

    Slovenske odbojkarice pred Turčijo dosegle še en mejnik

    Slovenska reprezentanca v pričakovanju dvoboja osmine finala žanje sadove dobrih rezultatov tudi na svetovni lestvici, kjer je prvič med najboljših 20.
    28. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo