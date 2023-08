Slovenske odbojkarice so v četrtem poskusu prišle na svoj račun

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes odigrala svojo četrto tekmo na evropskem prvenstvu in prišla do prve zmage. V belgijskem Gentu je bila boljše od Madžarske s 3:0 (19, 18, 16).

Po ponedeljkovem dnevu premora so izbranke stratega Marca Bonitte z odlično predstavo prišle do prve zmage na prvenstvu stare celine. Na prvih treh tekmah so zabeležile tri poraze proti zahtevnim tekmicam, tokrat pa so v vseh treh nizih kmalu prevzele nadzor nad igro in Madžarke niso našle pravega odgovora.

S 15 točkami je bila pri Sloveniji najuspešnejša Nika Milošič, po 13 točk sta dodali Maša Pucelj in Lorena Lorber Fijok.

Skupinski del so Slovenke začele proti Poljakinjam, nato je sledilo soočenje z gostiteljicami Belgijkami, v nedeljo pa še dvoboj z evropskimi podprvakinjami Srbkinjami. Najtesnejši dvoboj je bil z domačinkami, kjer so jim Slovenke tudi odvzele niz, tekmo pa so skoraj popeljale v petega.

Za konec predtekmovalnega dela se bodo Slovenke v sredo ob 17. uri pomerile še z ukrajinsko izbrano vrsto.