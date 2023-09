Slovenske odbojkarice vendarle dočakale zmago

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v šestem krogu olimpijskih kvalifikacij premagala Kolumbijo s 3:2 (17, -19, -24, 18, 11). Slovenke so tako v skupini C za nastop na olimpijskih igrah vendarle dočakala prvo zmago, v Lodžu je po petih porazih in eni osvojeni točki tokrat padla južnoameriška vrsta.

Kolumbijke so bile na turnirju prve tekmice, ki proti slovenski vrsti niso bile favoritke, tudi sama tekma pa je pokazala, da je kakovost ekip približno enaka. Slovenke so zanesljivo dobile prvi in četrti niz, imele praktično dobljenega tudi tretjega, a so si z nezbranostjo zapletle položaj, potem ko po štirih, petih protinapadih niso izrabile zaključne žoge, nato pa storili še dve napaki, pri odločilni je prišlo do nesporazuma pri sprejemu servisa.

A posledic nespretno in tudi nesrečno izgubljenega niza ni bilo, zbrale so se in prišle do zasuka. V napadu je bila spet razpoložena Mija Šiftar, k zmagi je prispevala 30 točk, od tega tri z asi in dve z blokoma, njeni servisi so tudi bili najbolj zaslužni za serijo, s katero so Slovenke zagotovile prvi niz. Iza Mlakar, ki se je na korektorskem mestu menjala z Evo Zatković, jih je prispevala 12, Nika Milošič se je izkazala s štirimi bloki.

V nedeljo bodo Slovenke turnir zaključile z dvobojem proti Južni Koreji, ki ima na lestvici dve točki, a je še brez zmage.

Slovenija – Kolumbija 3:2 (17, -19, -24, 18, 11) Atlas Arena Lodž, 200 gledalcev, sodnika Ivanov (Bolgarija) in Kovar (Češka). Slovenija: Mlakar 12 (1 blok), Pogačar 1, Pucelj 7 (1 as), Lorber Fijok 11 (1 as), Zatković 8, Šiftar 30 (3 asi, 2 bloka), Najdič 1, Velikonja Grbac, Milošič 6 (4 bloki), Mazej, Planinšec 12 (2 bloka), Kukman, Banko, Ramić; Kolumbija: Segovia 15 (3 bloki), Grajales 2, Olaya 23 (2 asa), Zapata, Ospino 2, Toro, Cuartas 1, Gomez, Marin 2 (1 as), Coneo 21 (2 asa, 1 blok), Gonzalez, Montoya, Lucumi 9 (2 asa, 2 bloka), Ramirez.

»Naposled smo dočakali tudi prvo zmago, tako da smo zadovoljni. Utrujen sem sam, utrujena je ekipa, na zgodnji začetek tekme nismo navajeni. Odigrali smo odličen prvi niz, nato se nam je igra zlomila. Trpeli smo, a točko po točko vendarle prišli do zmage v četrtem in petem nizu. Jutri bo podobna tekma, spet pričakujem trd in dolg dvoboj, Južna Koreja je na približno enaki ravni kot mi in Kolumbija,« je povedal slovenski selektor Marco Bonitta.

»Zelo sem zadovoljna z rezultatom, vedno je lepo zmagati po petih nizih. Igra nam še preveč niha, a smo se dovolj dobro popravile, da smo zmagale. Jutri želimo z boljšo igro to ponoviti,« je menila srednja blokerka Saša Planinšec.

Korektorica Iza Mlakar pa dodala: »Mislim, da smo si zaslužile zmago, lahko bi osvojile tudi tri točke. Na začetku smo igrale dosti bolje kot tekmice, a so nato vzpostavile ravnotežje. A borile smo se dovolj dobro, da smo prišle do zmage. Jutri želimo končati turnir z novim uspehom.«