Slovenske odbojkarice odpihnile Slovakinje

Slovenske odbojkarice so se v sklopu priprav na evropsko ligo v Kranjski Gori srečale s Slovakinjami in se veselile zmage s 3:0 (23, 21, 19). Za slovenska dekleta je bila to prva pripravljalna tekma, reprezentanci se pa bosta že v soboto srečali še enkrat.

»Zadovoljen sem z današnjo predstavo deklet. Nismo imeli ravno veliko časa za pripravo, saj se je Eva Pavlović Mori ekipi pridružila šele pred nekaj dnevi. Vzdušje v ekipi je odlično, dobro energijo pa je bilo mogoče slišati tudi s klopi, ko so starejše igralke podpirale mlajše. Današnja tekma je bila dober test. Naredili smo veliko menjav, imeli veliko različnih rešitev in vesel sem, da lahko na igrišče prenesemo številne taktične situacije,« je po tekmi dejal selektor Alessandro Orefice.

»Pomembno je, da je naš sistem začel delovati. Jutri nas čaka še ena tekma. Danes v nekaterih enostavnih situacijah nismo bili popolni. Čaka nas še veliko dela pri sistemu sprejema, saj je ta za nekatere igralke nekoliko nov, v klubih pa drugačen. Ampak na splošno mislim, da smo na pravi poti in moramo nadaljevati z delom ter pritiskati naprej,« je bil zadovoljen Italijan.

Slovenija je igrala v naslednji postavi: Eva Pavlović Mori, Lorena Lorber Fijok, Fatoumatta Sillah, Emi Jurič, Eva Zatković, Mija Šiftar, Polona Frelih, Klara Milošič, Nika Milošič, Anja Mazej, Saša Planinšec, Žana Ivana Halužan Sagadin, Tia Koren, Zoja Donko, Maša Pucelj, Živa Labinjan in Ajda Gornjec Hodnik.