Slovenskemu borcu lepa nagrada za nokavt večera (VIDEO)

Na borilnem spektaklu Fight Nation Championship (FNC) 25 v Varaždinu, na katerem je v glavnem dvoboju večera Poljak Michal Kita prisilil k vdaji Hrvata Martina Baturja in utišal razprodano dvorano, sta nastopila tudi dva Slovenca. Benjamin Ajd (do 80 kg) je s tehničnim nokavtom v uvodni rundi klonil pred Petrom Blagojevićem iz BiH, Rok Krušič pa je v drugi rundi obračuna v bantamski kategoriji (do 63 kg) nokavtiral Srba Nikolo Đurđeva.

Krušič je tako slavil osmo profesionalno zmago, s katero se je tekmecu na najlepši način oddolžil za lanski poraz na prireditvi VFN 10. Za nameček je Rok v Varaždinu prejel tudi pokal za najboljši nokavt večera, za katerega si je prislužil lepo nagrado v višini 5000 evrov.

»Že v prvi rundi sem ga dobro zadel z levico, v drugi pa sem nadaljeval v svojem ritmu. Udarec za nokavt sem sprožil v popolnem trenutku. Zmaga je sladka, z njo sem si uresničil sanje. Veselim se že prihodnosti,« je bil dobro razpoložen Krušič, ki se spogleduje že tudi z dvobojem za šampionski pas. Toda še naprej bo šel iz borbe v borbo in verjame, da se mu bo prej ali slej ponudila velika priložnost.