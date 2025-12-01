  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Slovenskemu borcu lepa nagrada za nokavt večera (VIDEO)

    Rok Krušič se je na spektaklu FNC 25 v Varaždinu na najlepši način oddolžil Srbu Nikoli Đurđevu za lanski poraz.
    Rok Krušič je takole nokavtiral Srba Nikolo Đurđeva. FOTO: FNC
    Galerija
    Rok Krušič je takole nokavtiral Srba Nikolo Đurđeva. FOTO: FNC
    Miha Šimnovec
    1. 12. 2025 | 12:16
    1. 12. 2025 | 12:18
    1:36
    A+A-

    Na borilnem spektaklu Fight Nation Championship (FNC) 25 v Varaždinu, na katerem je v glavnem dvoboju večera Poljak Michal Kita prisilil k vdaji Hrvata Martina Baturja in utišal razprodano dvorano, sta nastopila tudi dva Slovenca. Benjamin Ajd (do 80 kg) je s tehničnim nokavtom v uvodni rundi klonil pred Petrom Blagojevićem iz BiH, Rok Krušič pa je v drugi rundi obračuna v bantamski kategoriji (do 63 kg) nokavtiral Srba Nikolo Đurđeva.

    image_alt
    Fabjan po brutalnem nokavtu pokazal mehko plat, hrvaški as ima zanj zdravilo

    Krušič je tako slavil osmo profesionalno zmago, s katero se je tekmecu na najlepši način oddolžil za lanski poraz na prireditvi VFN 10. Za nameček je Rok v Varaždinu prejel tudi pokal za najboljši nokavt večera, za katerega si je prislužil lepo nagrado v višini 5000 evrov.

    »Že v prvi rundi sem ga dobro zadel z levico, v drugi pa sem nadaljeval v svojem ritmu. Udarec za nokavt sem sprožil v popolnem trenutku. Zmaga je sladka, z njo sem si uresničil sanje. Veselim se že prihodnosti,« je bil dobro razpoložen Krušič, ki se spogleduje že tudi z dvobojem za šampionski pas. Toda še naprej bo šel iz borbe v borbo in verjame, da se mu bo prej ali slej ponudila velika priložnost.

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Mladi Slovenec do šampionskega pasu prestižnega združenja WBC, tekla tudi kri

    Slovenski boksarji z novopečenim mladinskim svetovnim prvakom na čelu navdušili na spektaklu Golden Gloves Fight Night 3 v nabito polni dvorani Vižmarje Brod.
    Miha Šimnovec 23. 11. 2025 | 02:07
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni športi

    Fabjan ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo v Beogradu

    Slovenski »Rocky« je moral po hudem boju na borilnem spektaklu FNC 23 priznati premoč nemškemu težkokategorniku iranskega rodu Hatefu Moeilu.
    Miha Šimnovec 25. 5. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni spektakel FNC

    Fabjan po brutalnem nokavtu pokazal mehko plat, hrvaški as ima zanj zdravilo

    Slovenski »Rocky« na spektaklu mešanih borilnih športov FNC v Stožicah prepričljivo opravil tudi s Poljakom Michalom Kito. Po zmagi izzval Anteja Delijo.
    Miha Šimnovec 14. 4. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel FNC v Stožicah

    Fabjan uresničil napoved, po Nedohovem dvoboju v kletko leteli kozarci

    Slovenski »Rocky« je na borilnem spektaklu združenja FNC v stožiški dvorani v spektakularnem slogu opravil s Poljakom Michalom Kito.
    Miha Šimnovec 12. 4. 2025 | 23:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Spektakel FNC v Stožicah

    Nevarni Poljak s svojimi najhujšimi orožji zagrozil slovenskemu Rockyju

    V Stožicah drevi borilni spektakel FNC 22, na katerem bodo oči slovenskih navijačev ob Miranu Fabjanu posebej uprte tudi v Jakoba Nedoha in Bojana Kosednarja.
    Miha Šimnovec 12. 4. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Pogovor z Bojanom Kosednarjem

    Ni bila prva krivica, ki se je otroku juda zgodila v karieri in življenju

    Bojanu Kosednarju je v čast, da se bo jutri na spektaklu FNC v Stožicah boril v isti kletki kot Miran Fabjan in Jakob Nedoh. Borbe so njegovo življenje.
    Miha Šimnovec 11. 4. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Borilni spektakel FNC

    Fabjan navdušil nabito polno Areno, se opravičil in izzval slovitega Brazilca

    Slovenski »Rocky« uresničil svojo drzno napoved in pred 17.000 gledalci na spektaklu FNC v Zagrebu k vdaji prisilil še Srba Aleksandra Ilića.
    Miha Šimnovec 24. 11. 2024 | 10:59
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »The Dog« bo pokazal zobe v zagrebški kletki

    Na jutrišnjem borilnem spektaklu največje evropske organizacije KSW v zagrebški Areni tudi Ljubljančan Lemmy Krušič.
    Miha Šimnovec 8. 11. 2019 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Borut Pahor

    Nekoč vladal Sloveniji, sedaj prodaja pižame

    Nekdanji predsednik Borut Pahor je s poziranjem ob goli blondinki v postelji požel predvsem zgražanje javnosti.
    28. 11. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Lena Pislak

    En pogled je bil dovolj, da sva ostala za zmeraj skupaj

    Za Ulayeva ženo in skrbnico Fundacije Ulay Lena Pislak je pomiritev med Ulayem in Marino Abramović eden njenih najlepših spominov.
    Peter Rak 30. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zelena ekonomija v praksi: zakaj je Koroška primer za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni zahteva hitre in preventivne ukrepe

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    borilni športiRok KrušičNikola DurdevVaraždinFNC

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat kovinske in elektroindustrije

    V Mahleju napovedali stavko

    Glavna stavkovna zahteva je zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v BiH.
    1. 12. 2025 | 14:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Lanišek, Prevca, Luka in Krušič na zmagovalni poti (FOTO:)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 1. 12. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem otrok

    Italijanski dobrotnik rešuje »družino iz gozda«

    Potem ko je italijansko sodišče družini z alternativnim življenjskim slogom odvzelo tri otroke, jim je upokojenec ponudil nastanitev v svoji rojstni hiši.
    Urša Izgoršek 1. 12. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Infrastruktura

    Na ljubljansko železniško postajo je po novih tirih pripeljal prvi vlak

    Prva faza nadgradnje je končana: dela se selijo na južno stran postaje. V prostor se že umešča železniška obvoznica mimo Ljubljane.
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odvzem otrok

    Italijanski dobrotnik rešuje »družino iz gozda«

    Potem ko je italijansko sodišče družini z alternativnim življenjskim slogom odvzelo tri otroke, jim je upokojenec ponudil nastanitev v svoji rojstni hiši.
    Urša Izgoršek 1. 12. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Infrastruktura

    Na ljubljansko železniško postajo je po novih tirih pripeljal prvi vlak

    Prva faza nadgradnje je končana: dela se selijo na južno stran postaje. V prostor se že umešča železniška obvoznica mimo Ljubljane.
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Stres praznikov? En bon, ki vas popelje naravnost v terme!

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Kako se lahko obvarujemo pred onesnaženim zrakom?

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo, Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    V ozadju je trik, ki nas ujame, preden se tega sploh zavedamo

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Znanje kot naložba: prihodki se vam lahko še enkrat povečajo

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadnja priložnost za super popuste na programsko opremo

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihajajo prazniki – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    »Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo