Slovenski aduti bi žlahtno zapenili divjo vodo

V divjevodnem središču doline Lee se spet tekmovalno peni voda. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah je v torek z ekipnimi tekmami odprlo duri, gre se za odličja, a na progi, ki je leta 2012 gostila olimpijske boje v okviru londonskih iger, tudi za podelitev prvih kvot za olimpijske igre naslednjega leta v Parizu. A mesto luči je še daleč, za zdaj je še vse v temi, svetlo pa je bilo v torek za slovenske kanuistke, ki so si v ekipni konkurenci priveslale zgodovinsko bronasto odličje. Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak so zaostale le za Britankami in Čehinjami.