Slovenski as bo zdaj oče s polnim delovnim časom

Tako kot vsaka pravljica, tudi ta se kdaj konča. Tako je nekoč prepevala enega svojih udarnih hitov kranjska California. Prav v tisti izvirni Kaliforniji, ameriški zvezni deželi ob zahodni obali, pa se je končala res izjemna pravljica z Anžetom Kopitarjem https://www.delo.si/sport/zimski-sporti/kopitar-po-slovesu-to-je-tezko-dojeti v osrednji vlogi. Naš vodilni hokejski zvezdnik se je podpisal pod svojo zadnjo tekmo in po dveh desetletjih izjemne kariere v sloviti NHL sklenil izjemno športno pot.

Seveda bo drsalke še večkrat obul, tudi v družbi 11-letne hčerke Neže, obetavne umetnostne drsalke, in njenega poldrugo leto mlajšega brata Jakoba, ki nadaljuje družinsko tradicijo s hokejsko palico v roki, toda profesionalnega športa je zanj konec. To je umirjeno napovedal že ob začetku te sezone 2025/26, takrat je bila ob njem za osrednjo mizo novinarske konference v Los Angeles poleg omenjenih otrok še soproga Ines.