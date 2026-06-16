Slovenski as navdušil z novim državnim rekordom, izvrsten tudi Čeh

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Na tradicionalnem mitingu zlate serije v Ostravi sta se izkazala slovenska atleta Matic Ian Guček in Tina Šutej. Guček je bil tretji v teku na 400 m z ovirami, Šutejeva pa je to uvrstitev dosegla v skoku s palico.
Guček je s časom 48,16 sekunde za devet stotink izboljšal svoj lanski slovenski rekord iz Banske Bystrice. Od Gučka sta bila na Češkem hitrejša le Brazilec Matheus Lima (47,64) in Jesus David Delgado, ki je z 48,11 sekunde tekel španski rekord.
Šutejeva je s palico preskočila je 4,65 metra. Zaostala je le za novozelandsko zmagovalko Imogen Ayris (4,75 m) in Američanko Gabrielo Leon (4,65 m).
Njena rojakinja Katie Moon, ki je septembra lani v Tokiu tretjič zapored postala svetovna prvakinja na prostem, je s 4,50 metra končala na petem mestu za četrtouvrščeno Norvežanko Kitty Friele Faye (4,50 m).
Jan Vukovič, tretji slovenski predstavnik v Ostravi, je bil zadolžen za ritem v teku na miljo.
Čeh drugi v Estoniji
Kapetan slovenske atletske reprezentance Kristjan Čeh je na mitingu v Johviju z 69,35 metra osvojil drugo mesto v mestu diska. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mykolas Alekna, ki je vrgel 70,60 metra, tretji pa je bil olimpijski prvak iz Pariza – Jamajčan Roje Stona (65,42 m). Čeh, ki bo avgusta v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka, je imel vse mete razen četrtega daljše od 67 metrov, tri prek 68 metrov, najboljši poskus pa mu je uspel v predzadnji peti seriji.
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