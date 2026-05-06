Slovenski as tik pred zdajci dobil novega tekmeca

Neporaženi slovenski boksarski as Nejc Petrič, ki je novembra lani v vrhunskem obračunu v športni dvorani Vižmarje Brod premagal Kolumbijca Camila Enamorada (9 zmag, 1 poraz) in se ovenčal z naslovom mladinskega svetovnega prvaka v lahki kategoriji po različici WBC, se bo v soboto boril že za svojo deveto zaporedno profesionalno zmago. Tokrat se bo dokazoval v Nikšiću.

Na tamkajšnji prireditvi se bo 24-letni član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym udaril z izkušenim Ukrajincem Oleksandrom Jegorovom (20 zmag, 1 neodločen izid, 13 porazov), ki sicer živi v Rusiji. Z njim je Petrič tik pred zdajci dobil novega tekmeca. Sprva je bilo namreč predvideno, da se bo spoprijel z Gruzincem Iraklijem Jeranašvilijem (16 zmag, 6 neodločenih izidov, 17 porazov).

»Jeranašvili se je, kot so mi sporočili, poškodoval, zaradi česar je odpovedal dvoboj. Na srečo smo dobili novega nasprotnika, ki ga v tako kratkem času ni bilo lahko najti. Nejc je sicer dobro pripravljen, za nami je osem tednov kakovostnih treningov, zato verjamem v nov uspeh,« je pred odhodom v Črno goro povedal Petričev trener Andraž Ciuha.

V Nikšiću bi moral sicer boksati tudi Nejčev klubski kolega Alen Šišić (9 zmag, brez poraza), ki pa si je pred kratkim poškodoval ramo, zaradi česar je bil prisiljen odpovedati svoj nastop.