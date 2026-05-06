Slovenski as tik pred zdajci dobil novega tekmeca

Nejc Petrič, mladinski svetovni prvak priznanega boksarskega združenja WBC, se bo v soboto dokazoval na prireditvi v Nikšiću.
Nejc Petrič se bo v soboto predstavil občinstvu v Nišiću. FOTO: Leon Vidic/Delo
Miha Šimnovec
6. 5. 2026 | 17:55
6. 5. 2026 | 17:56
Neporaženi slovenski boksarski as Nejc Petrič, ki je novembra lani v vrhunskem obračunu v športni dvorani Vižmarje Brod premagal Kolumbijca Camila Enamorada (9 zmag, 1 poraz) in se ovenčal z naslovom mladinskega svetovnega prvaka v lahki kategoriji po različici WBC, se bo v soboto boril že za svojo deveto zaporedno profesionalno zmago. Tokrat se bo dokazoval v Nikšiću.

Nizozemski orjak skoval načrt za veliko senzacijo

Na tamkajšnji prireditvi se bo 24-letni član ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym udaril z izkušenim Ukrajincem Oleksandrom Jegorovom (20 zmag, 1 neodločen izid, 13 porazov), ki sicer živi v Rusiji. Z njim je Petrič tik pred zdajci dobil novega tekmeca. Sprva je bilo namreč predvideno, da se bo spoprijel z Gruzincem Iraklijem Jeranašvilijem (16 zmag, 6 neodločenih izidov, 17 porazov).

»Jeranašvili se je, kot so mi sporočili, poškodoval, zaradi česar je odpovedal dvoboj. Na srečo smo dobili novega nasprotnika, ki ga v tako kratkem času ni bilo lahko najti. Nejc je sicer dobro pripravljen, za nami je osem tednov kakovostnih treningov, zato verjamem v nov uspeh,« je pred odhodom v Črno goro povedal Petričev trener Andraž Ciuha.

V Nikšiću bi moral sicer boksati tudi Nejčev klubski kolega Alen Šišić (9 zmag, brez poraza), ki pa si je pred kratkim poškodoval ramo, zaradi česar je bil prisiljen odpovedati svoj nastop.

