Slovenski as že v četrtfinalu turnirja v Kazahstanu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v četrtfinale turnirja serije WTT Contender v Almatiju. Prvi nosilec tekmovanja je s 3:1 v nizih ugnal Rusa Leva Kacmana. Na tekmeca za preboj v polfinale 27-letni Hrastničan še čaka.

Jorgić je proti nasprotniku, ki nima uvrstitve na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze, izgubil uvodni niz z 8:11, a se je nato zbral in upravičil vlogo favorita. Tesni drugi in tretji niz je dobil z 11:8, bolj prepričljiv pa je bil v četrtem, ki ga je v svojo korist odločil z 11:5.

V četrtfinalu se bo 27-letni Hrastničan, sicer deseti igralec sveta, ki je v prvem krogu turnirja s 3:1 (-8, 1, 6, 8) izločil Malezijca Wonga Qi Shena, pomeril bodisi z Južnokorejcem Parkom Gyuhyeonom (67. na lestvici ITTF) bodisi z Japoncem Rjoičijem Jošijamo (99.).

Tekmovanje v Kazahstanu bo trajalo do konca tedna, prihodnji teden pa bo od 9. do 14. septembra na vrsti močan turnir serije WTT Champions v Macau z denarnim skladom 680.000 evrov. Tam bo Jorgić sedmi nosilec.