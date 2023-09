Trije Slovenci v Eugenu v ZDA: Kristjan Čeh ima nanj najlepši spomin

Svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh, Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m zapreke bodo zastopali barve slovenske atletike na finalu diamantne lige, ki bo konec tedna v ameriškem Eugenu. Tam je lani na svetovnem prvenstvu Čeh osvojil zlato, letos pa bo v Oregonu branil lansko zmago v diamantni ligi. Tekmovanje se bo začelo že pred poldnevom po lokalnem času, da bo na ogled v poznih večernih urah v Evropi.

Čeh nedavno zmagal v Zagrebu

V soboto, prvi dan finala, bosta tekmovali Šutej in Mišmaš Zrimšek, v nedeljo pa še Čeh. Slednji je 10. septembra na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Zagrebu zmagal z 68,48 metra. Na tekmi ni bilo Šveda Daniela Stahla, olimpijskega zmagovalca, ki je letos v Budimpešti na svetovnem prvenstvu v izjemno izenačenem obračunu Čeha v zadnjem metu tekme potisnil na drugo mesto. Na prvem dvoboju Stahla in Čeha po SP je v Tallinnu 30. avgusta slovenski rekorder zmagal z 68,39 metra, Stahl je za drugo mesto vrgel 66,89 m.

Tina Šutej FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Slovenski orjak iz vasice Podvinci pri Ptuju je nato 4. septembra na mitingu srebrne svetovne serije v Bellinzoni v Švici zasedel drugo mesto z 67,15 metra, Stahl ga je premagal za devet centimetrov. »Dva meta sta mi zelo dobro uspela. Sem še vedno v dobri formi, to je lep obet za finale diamantne lige, kjer bom branil lansko zmago,« je po nastopu v Zagrebu napovedal Čeh.

Pred štirimi dnevi je v hrvaški prestolnici Mišmaš Zrimšek v neolimpijski disciplini na 2000 m z zaprekami osvojila tretje mesto s slovenskim rekordom 5:53,38 in je sedaj četrta najhitrejša vseh časov na svetu. »Žal sem zbolela pred tednom dni. Kljub temu sem dobro tekla, jezi me, ker sem eno mesto spet izgubila v zaključku. Obenem je to tudi dobra popotnica za finale diamantne lige,« je po nastopu povedala slovenska rekorderka.

Ostali slovenski atleti v Novem mestu

Tina Šutej je bila lani tretja v finalu diamantne lige, preskočila je 4,61 m. Naslov bo branila Avstralka Nina Kennedy. Prav tako kot Čeh je tudi Šutej pred dnevi tekmovala v Bellinzoni in bila peta. Preskočila je 4,38 metra, s 4,73 metra je zmagala Sandi Morris iz ZDA, zlata na dvoranskem SP lani in trikrat srebrna na SP na prostem. Šutej je na letošnjem SP tako kot lani osvojila četrto mesto.

Maruša Mišmaš Zrimšek FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Finale diamantne lige je bilo lani 7. in 8. septembra v Zürichu, letos bo prvič v ZDA, v Eugenu. Vnovič bodo trije slovenski predstavniki v finalu, kar se je lani primerilo prvič v zgodovini te najprestižnejše serije mitingov v kraljici športov. Za večino preostalih slovenskih atletinj in atletov bo konec stadionske atletske sezone v Novem mestu. V dolenjski prestolnici bo v soboto in nedeljo finale atletskega pokala Slovenije, oba dneva se bo tekmovanje začelo ob 15.30.