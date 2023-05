Slovenski boksar zadovoljen s prikazanim, ne pa z razpletom v Angliji

Slovenski boksar Aljaž Venko je minuli konec tedna doživel četrti profesionalni poraz. Na spektaklu v Manchestru je moral 29-letni Konjičan v dvoboju srednje kategorije po točkah priznati premoč domačemu matadorju Aaronu Bownu, ki je tako slavil še drugo zaporedno zmago.

»Zadovoljen sem s prikazanim, predvsem z drugo polovico borbe, ki je bila po mojem precej izenačena,« je presodil Venko, ki je po mnenju sodnikov izgubil vseh šest rund, medtem ko so mu ljubitelji boksa pripisali eno – četrto. To je bil sicer njegov prvi nastop na britanski sceni.

»V dvorani je bilo veliko gledalcev, ki so pripravili super vzdušje,« je bil nad ozračjem v areni Manchester navdušen večkratni državni prvak, ki ima ob štirih zmagah v svoji poklicni statistiki tudi pet zmag in en neodločen izid. Zdaj si želi čim prej spet povzpeti v ring. In ga takrat zapustiti dvignjenih rok.

Aljaž Venko (desno) je moral priznati premoč Aaronu Bownu (levo). FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

V glavnem obračunu večera v Manchestru je britanski boksar Leigh Wood (27 zmag, 16 s k. o., 3 porazi) po točkah premagal Mehičana Mauricia Laro (26 zmag, 19 s k. o., 1 neodločen izid, 3 porazi), se mu oddolžil za februarski neuspeh in si spet izbojeval naslov svetovnega prvaka v peresni kategoriji po različici WBA.