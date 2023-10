Slovenski boksarski as bo lovil že 14. zaporedno profesionalno zmago

Slovenski boksarski as Andrej Baković se bo po skoraj poldrugem letu premora, kateremu so botrovale različne stvari, spet povzpel v ring. Na prireditvi v Veliki Gorici pri Zagrebu se bo pojutrišnjem v obračunu supervelterske kategorije (do 69,9 kilograma) pomeril s Srbom Srđanom Zarićem, proti kateremu bo lovil že 14. zaporedno profesionalno zmago.

»Tekmeca ne poznam dobro. Vem, da nima najboljše statistike in da se je preizkusil tudi v mešanih borilnih športih. Čeprav ga ne podcenjujem, zame ne tudi tokrat ne pride v poštev nič drugega kot zmaga,« je poudaril 33-letni Ljubljančan, ki ne razmišlja o ničemer drugem kot o novem uspehu.

Pred kratkim je začel sodelovati z novim menedžerjem, Hrvatom Petrom Colnarjem. »Kot mi je obljubil, naj bi mi že konec novembra priskrbel naslednjo borbo z veliko bolj kakovostnim nasprotnikom,« je še razkril Baković in v isti sapi pribil, da se počuti odlično in da gre seveda korak za korakom. »Najprej moram premagati Zarića, potem pa bom začel razmišljati o naslednji borbi ...«