Slovenski borec po živčni vojni do novega uspeha, Orban mu je lahko le čestital

Vrhunski slovenski boksar Nejc Petrič je v svojo profesionalno statistiko vpisal še deveto zaporedno profesionalno zmago. Na prireditvi v Nikšiću je že v drugi rundi prisilil k vdaji Madžara Belo Istvana Orbana (6 zmag, 2 neodločena izida, 21 porazov), ki je zadnji hip za tekmeca vskočil namesto v Rusiji živečega Ukrajinca Oleksandra Jegorova (20 zmag, 1 neodločen izid, 13 porazov).

»Za nama je prava živčna vojna. Ko sva namreč pripotovala v Črno goro, sva izvedela, da je Jegorov obtičal na letališču v Sočiju. Zaradi nevarnosti napadov z droni so namreč odpovedali vse tamkajšnje lete. Tako smo se podali v lov za novim nasprotnikom in ga vendarle dobili v noči na petek, torej šele dober dan pred dvobojem,« je pojasnil Andraž Ciuha, trener in menedžer iz ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym.

Nejc Petrič (levo) je že v drugi rundi prisilil k vdaji Madžara Belo Istvana Orbana. FOTO: Dejan Lopičić

V začetku junija v Anglijo

Petrič, ki si je lani priboksal naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji združenja WBC, je v Nikšiću potrdil vlogo favorita. »Nejc je že v uvodni rundi spravil tekmeca na tla, v drugi pa nadaljeval prevlado v ringu. Ko ga je nato z desnico vnovič močno zadel v obraz, je sodnica prekinila dvoboj. Konec dober, vse dobro,« je pot do nove zmage opisal Ciuha, zadovoljen, ker je njegov varovanec v obračun uspešno prenesel udarce, ki so jih pilili zadnja dva meseca. Orbanu ni preostalo drugega, kot da mu je športno čestital.

Petrič si bo zdaj privoščil krajši oddih, v začetku junija pa se bo odpravil na pripravljalni tabor v Anglijo. Naslednji dvoboj bo imel v najslabšem primeru novembra na spektaklu Golden Gloves Fight Night 4.