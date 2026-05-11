Slovenski borec po živčni vojni do novega uspeha, Orban mu je lahko le čestital

Vrhunski slovenski boksar Nejc Petrič je v svojo profesionalno statistiko vpisal še deveto zaporedno profesionalno zmago. Na prireditvi v Nikšiću je že v drugi rundi prisilil k vdaji Madžara Belo Istvana Orbana (6 zmag, 2 neodločena izida, 21 porazov), ki je zadnji hip za tekmeca vskočil namesto v Rusiji živečega Ukrajinca Oleksandra Jegorova (20 zmag, 1 neodločen izid, 13 porazov).
»Za nama je prava živčna vojna. Ko sva namreč pripotovala v Črno goro, sva izvedela, da je Jegorov obtičal na letališču v Sočiju. Zaradi nevarnosti napadov z droni so namreč odpovedali vse tamkajšnje lete. Tako smo se podali v lov za novim nasprotnikom in ga vendarle dobili v noči na petek, torej šele dober dan pred dvobojem,« je pojasnil Andraž Ciuha, trener in menedžer iz ljubljanskega kluba Golden Gloves Gym.
Petrič, ki si je lani priboksal naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji združenja WBC, je v Nikšiću potrdil vlogo favorita. »Nejc je že v uvodni rundi spravil tekmeca na tla, v drugi pa nadaljeval prevlado v ringu. Ko ga je nato z desnico vnovič močno zadel v obraz, je sodnica prekinila dvoboj. Konec dober, vse dobro,« je pot do nove zmage opisal Ciuha, zadovoljen, ker je njegov varovanec v obračun uspešno prenesel udarce, ki so jih pilili zadnja dva meseca. Orbanu ni preostalo drugega, kot da mu je športno čestital.
Petrič si bo zdaj privoščil krajši oddih, v začetku junija pa se bo odpravil na pripravljalni tabor v Anglijo. Naslednji dvoboj bo imel v najslabšem primeru novembra na spektaklu Golden Gloves Fight Night 4.
