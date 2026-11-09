Slovenski »čudežni deček« znova na zmagovalnem odru

Slovenski »čudežni deček« Aleks Krivec si je v pičlem tednu dni izbojeval še drugo kolajno na turnirjih za svetovni pokal v judu. Potem ko je komaj 17-letni Korošec prejšnjo nedeljo v Gainesvillu na Floridi v kategoriji do 90 kilogramov zablestel z zlato lovoriko, se je v Montrealu izkazal še s srebrno kolajno.

V uvodnem krogu je bil Krivec prost, v drugem pa je z iponom izločil domačega borca Nicholasa Hasletta. Tako se je uvrstil v četrtfinale, v katerem je podobno prepričljivo – kakor že v finalu Gainesvilla – opravil z Američanom Alexandrom Knaufom. V polfinalu je prav tako z iponom premagal Maročana Jaada Belgaida, od katerega je bil boljši že na Floridi.

V zaključnem dvoboju se je mladi član Judo kluba Slovenj Gradec, ki je letos postal članski državni prvak, kadetski evropski prvak in osvojil bronasto odličje na kadetskem svetovnem prvenstvu, spoprijel še z drugim Kanadčanom, osem let starejšim Keaganom Youngom, ki je unovčil svoje bogatejše izkušnje in z dvema vazarijema jeziček na tehtnici prevesil na svojo stran.

Aleks Krivec (levo) se uspešno kosa s starejšimi tekmeci. FOTO: JZS

V Montrealu se je – kakor že v Gainesvillu – pod slovensko zastavo boril tudi Aleksov tri leta starejši klubski kolega Ožbi Pandev (do 81 kilogramov), ki je po dveh zmagah in porazih zasedel sedmo mesto.