Slovenski hokejisti na prvi prijateljski tekmi pred SP premagali Poljake

Slovenski hokejisti so se na tekmi s Poljsko po zaostanku vrnili in zmagali s 3:2. Ekipi se bosta jutri pomerili še enkrat.
Slovenski hokejisti so po zaostanku povedli. FOTO: Miloš Vujinović/Mediaspeed
Slovak hokejisti so po zaostanku povedli. FOTO: Miloš Vujinović/Mediaspeed
M. Ru., STA
24. 4. 2026 | 21:37
Slovenska hokejska reprezentanca je danes v poljskem Tychyju odigrala prvo od petih prijateljskih tekem v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo začelo 15. maja v Švici. Slovenija je gostitelje Poljake premagala s 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). V Tychyju se bosta v soboto ti ekipi pomerili še enkrat.

Le še ena zmaga in Anže Kopitar bo postavil piko na i

Slovenci so ta teden začeli priprave na največje tekmovanje v sezoni. Po nekaj uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu so odpotovali na Poljsko. Danes in v soboto merijo moči z gostitelji, v torek pa bodo njihovi tekmeci še Kazahstanci. Obe ekipi se pripravljata na drugoligaško SP, ki se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu.

Slovenija pod vodstvom selektorja Eda Terglava je priprave na SP najmočnejše skupine šele dobro začela, prva tekma pa jo v Fribourgu čaka 16. maja s Češko.

Na Poljskem je v tem delu priprav sicer 27 igralcev, med njimi je tudi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Danes sta bila v postavi za tekmo tako Žan Us in Luka Kolin, priložnost med vratnicama je dobil Us. Slovenija je povedla v 12. minuti z golom Žana Jezovška, po poljskem izenačenju in vodstvu ob koncu prve tretjine pa je nato v 36. minuti za izenačenje na 2:2 zadel Filip Sitar.

Lukaš Horak še ni nared za vrnitev na tekme. FOTO: Matej Družnik/Delo
Lukaš Horak še ni nared za vrnitev na tekme. FOTO: Matej Družnik/Delo

Takoj na začetku zadnje tretjine je zadel še Marcel Mahkovec za novo vodstvo Slovenije, ki so ga gostje zadržali kljub nekaj izključitvam ob koncu in poskusu Poljske brez vratarja v zadnji minuti.

»Prva tekma teh priprav. Veliko smo se pogovarjali o obnašanju na ledu in dobrih navadah, pomembno je bilo, da delamo majhne stvari, na katerih bo poudarek na SP. Zelo pozitivno. Videlo se je, da še nismo v ritmu, Poljaki so bili na začetku boljši, a smo potem več drsali in bili bolj agresivni. Lahko smo zelo zadovoljni,« je za Hokejsko zvezo Slovenije prvi test ocenil selektor Edo Terglav.

V nadaljevanju priprav njegove izbrance čakata še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci. SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.

