Slovenski hokejisti na prvi prijateljski tekmi pred SP premagali Poljake

Slovenska hokejska reprezentanca je danes v poljskem Tychyju odigrala prvo od petih prijateljskih tekem v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo začelo 15. maja v Švici. Slovenija je gostitelje Poljake premagala s 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). V Tychyju se bosta v soboto ti ekipi pomerili še enkrat.
Slovenci so ta teden začeli priprave na največje tekmovanje v sezoni. Po nekaj uvodnih treningih na tradicionalni reprezentančni bazi na Bledu so odpotovali na Poljsko. Danes in v soboto merijo moči z gostitelji, v torek pa bodo njihovi tekmeci še Kazahstanci. Obe ekipi se pripravljata na drugoligaško SP, ki se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu.
Slovenija pod vodstvom selektorja Eda Terglava je priprave na SP najmočnejše skupine šele dobro začela, prva tekma pa jo v Fribourgu čaka 16. maja s Češko.
Na Poljskem je v tem delu priprav sicer 27 igralcev, med njimi je tudi vratar Lukaš Horak, ki pa je po poškodbi in daljšem okrevanju šele začel trenirati. Danes sta bila v postavi za tekmo tako Žan Us in Luka Kolin, priložnost med vratnicama je dobil Us. Slovenija je povedla v 12. minuti z golom Žana Jezovška, po poljskem izenačenju in vodstvu ob koncu prve tretjine pa je nato v 36. minuti za izenačenje na 2:2 zadel Filip Sitar.
Takoj na začetku zadnje tretjine je zadel še Marcel Mahkovec za novo vodstvo Slovenije, ki so ga gostje zadržali kljub nekaj izključitvam ob koncu in poskusu Poljske brez vratarja v zadnji minuti.
»Prva tekma teh priprav. Veliko smo se pogovarjali o obnašanju na ledu in dobrih navadah, pomembno je bilo, da delamo majhne stvari, na katerih bo poudarek na SP. Zelo pozitivno. Videlo se je, da še nismo v ritmu, Poljaki so bili na začetku boljši, a smo potem več drsali in bili bolj agresivni. Lahko smo zelo zadovoljni,« je za Hokejsko zvezo Slovenije prvi test ocenil selektor Edo Terglav.
V nadaljevanju priprav njegove izbrance čakata še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci. SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko.
